Mercedes Milá, contra su amigo Miguel Bosé: "Ni drogas ni nada"

Mercedes Milá nunca ha tenido pelos en la lengua. La presentadora siempre ha sido clara a la hora de opinar de lo que sucede a su alrededor, y más si es algo que tenga que ver con el medio en el que siempre ha trabajado: la televisión. Ejemplo de ello es el apoyo que ha mostrado a Rocío Carrasco tras la emisión del documental en el que relata sus 20 años de calvario.

Con Miguel Bosé guardaba muy buena relación hasta hace unos años, cuando la distancia separó todavía más sus caminos. Aunque guarda muy buenos recuerdos, la comunicadora no tiene reparos a la hora de echar por tierra las palabras del cantante, un testimonio que le ha despertado ciertas dudas.

"No me creo una palabra de las adicciones. Ni una palabra. O yo estoy totalmente equivocada o ni adicciones, ni drogas, ni nada de nada", decía Mercedes Milá a los micrófonos de prensa que la esperaban en la calle.

La presentadora se refiere a las declaraciones de Bosé en las que relata su experiencia con las drogas, una adicción que según sus palabras le llevó a consumir hasta "dos gramos diarios, más marihuana, más éxtasis". "He sido salvaje, he tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos… drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias...", le contó a Jordi Évole.

Mercedes Milá y Miguel Bosé en 2002 // Getty

El cantante aseguraba que su consumo duró casi dos décadas y que fue hace siete años cuando lo dejó "todo". "Dejó de ser diversión, fiesta, como era el principio. Se trasladó al diario y empieza a perder la gracia y empieza a ocasionar problemas serios, problemas de conciencia… Lo justificas y no tiene justificación", desveló.

El día de su vacunación también se acordó de Bosé

La postura negacionista del cantante en cuanto a la pandemia de coronavirus es uno de los puntos más polémicos de su biografía. Bosé no ha tenido reparos a la hora de afirmar que el covid es un plan que se lleva urdiendo "15 y 10 años" por unas personas que "se creen los dueños del planeta".

A Mercedes Milá le tocaba vacunarse al día siguiente de la emisión de la entrevista en laSexta, así que a la hora de pincharse se le vinieron a la cabeza las declaraciones de su amigo. "No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé. ¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría", contaba en sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer a las enfermeras su importante labor y sacrificio.