Gala MET 2022: los mejores looks de la alfombra roja

La gala MET 2022 ha tenido lugar en el Museo Metropolitano de Nueva York la noche del pasado lunes 2 de mayo. In America: An Antology of Fashion ha sido temática de la Gala MET 2022, una continuación de In America: A Lexicon of Fashion, la primera parte de esta exhibición que tuvo lugar en 2021. Con este título, la muestra recoge un recorrido por la moda típica en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Blake Lively y su impresionante vestido doble

Entre numerosas estrellas que han desfilado por la alfombra roja, la que nunca defrauda es Blake Lively. La actriz era una de las anfitrionas de este evento y ha sido una de las grandes protagonistas al lucir un diseño vestido doble que ha cambiado de color en la misma alfombra.

Primero, Blake ha posado con un impresionante vestido de Atelier Versace con un cuerpo en tonos bronce y melocotón con un enorme lazo a modo de polisón de los mismos colores. Pero, a medida que iba avanzando por las escaleras del museo, el lazo se abría dando lugar a una enorme cola en tonos turquesas, cambiando por completo el color de este vestido que se trataba de un homenaje a la estatua de la libertad.

Blake Lively con su vestido doble en la gala MET // Getty

Billie Eilish y su vestido reciclado

Billie Eilish ha posado en la alfombra roja con un vestido encorsetado en color marfil de la firma Gucci confeccionado íntegramente de materiales reciclados. "Quería ser lo más ecológica posible", ha explicado la artista a Vogue durante el evento

Billie Eilish en la gala MET 2022 // Getty

El topless dorado de Cara Delevingne

Cara Delevingne ha sido otra de las protagonistas de la alfombra roja de la gala MET. La modelo apareció con un traje rojo de Dior Haute Couture del que pronto se quitó la chaqueta para dejar al descubierto su torso completamente desnudo cubierto de pintura dorada, al más puto estilo Goldfinger.

Cara Delevingne en la gala MET 2022 // Getty

Lizzo, salida de una pintura renacentista

Los estilismos de Lizzo nunca defraudan. La cantante posó en la alfombra roja con un impresionante abrigo negro con bordados dorados a mano de Thom Browne y un complemento muy original; una flauta.

Lizzo en la gala MET 2022 // Getty

Jared Leto, con un traje de aire setentero pero con un guiño a la época dorada

Jared Leto es otra de las estrellas que no suele defraudar en la alfombra roja de la gala MET. En esta ocasión, el actor y cantante ha aparecido vestido exactamente igual que el diseñador Alessandro Michelle, con quien mantiene una gran amistad.

La elección ha sido un esmoquin amarillo pastel de Dior de corte setentero con la solapa ancha y el pantalón ligeramente acampanado. Aunque aparentemente esto no tiene nada que ver con la temática de este año, el estampado del traje, con unos ramilletes de flores, recordaba al de los vestidos de estilo directorio que llevaban las mujeres de la época.

Jared Leto en la gala MET 2022 // Getty

Rosalía, espectacular con un guiño a lo 'Martirio'

Si bien el año pasado Rosalía se saltó el dress code de la gala MET, en esta ocasión ha cumplido a rajatabla con la temática apareciendo con un impresionante vestido de la firma Givenchy de corte sirena con apliques de bordados, gasa y volantes.

La artista le ha dado su toque personal con unas botas de plataforma y unas enormes gafas de sol, que a muchos ha recordado a la cantante Martirio.

Rosalía, de Givenchy en la gala MET 2022 // Getty Images

Katy Perry sorprende con un elegante vestido en blanco y negro

Si bien las apariciones de Katy Perry en la alfombra roja siempre han estado marcadas por extravagantes estilismos que han dado lugar a una gran lluvia de memes, en esta ocasión ya había anunciado que su aparición no sería en la misma línea estética que las anteriores.

La cantante ha sorprendido con un elegante y vaporoso vestido de Oscar de la Renta en blanco y negro que ha acompañado con una discretas sandalias y el pelo recogido en un moño bajo.

Katy Perry en la gala MET 2022 // Getty

Shawn Mendes, con un look muy Bridgerton

Shawn Mendes apareció en la alfombra roja con un elegante abrigo azul de Tommy Hilfiger con las solapas granates levantadas, que recordaba a los estilismos de la aclamada serie Los Bridgerton. Una vez se quitó el abrigo, mostró un traje de corte más moderno en azul marino que acompañó con un jersey de cuello alto.

Shawn Mendes en la gala MET 2022 // Getty

Bad Bunny, con vestido y corbata en su primera gala MET

Sin duda si hay alguien que llamó la atención en esta edición de la gala MET ese ha sido Bad Bunny. En su primera MET, el puertorriqueño ha aparecido con peculiar atuendo de la firma Burberry a modo de vestido-chaqueta en color beige con una falda larga.

Debajo, una sobria camisa blanca y corbata negra. También ha llamado la atención su peinado, con un moño alto.

Sophie Turner presume de embarzo en la gala MET

Sophie Turner y Joe Jonas no han querido perderse esta edición de la gala MET y han posado juntos como en ocasiones anteriores. Como novedad, esta es la primera vez que la actriz de Juego de Tronos posa embarazada de su segundo hijo.

Turner ha escogido un vestido negro de manga larga con transparencias, mientras que Jonas ha optado por un esmoquin blanco con un bordado hasta los pies.