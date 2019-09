Megan Fox defiende la decisión de su hijo de llevar vestidos de princesas

Ya tuvo que salir al paso de las críticas en alguna ocasión, pero ahora Megan Fox ha hablado en una entrevista de la decisión de su hijo Noah de llevar vestidos femeninos. La actriz lo apoya y asegura que lo está enseñando a ser uno mismo.

"A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos", aseguró la actriz en una entrevista en The Talk, programa de La Fox. "Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: ‘¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo? Y él me dijo: 'Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos", le explicó su hijo.

Noah es el hijo mayor de la actriz. Tiene seis años y hasta se atreve a dibujar modelos. "Diseña y dibuja modelos. Tiene talento. Pero todavía tiene seis años así que sus ideas no son las más ideales", bromeaba su madre.

La actriz, que está casa con Brian Austin Green, tiene otros dos hijos, Bodhi y Journey, de cinco y tres años. Aunque van a una escuela "hippy y liberal", Fox asegura que "incluso allí hay compañeros que todavía le dicen ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no visten de rosa’. Así que ahora estamos centrados en enseñarle a tener confianza en sí mismo, sin importar lo que le digan los demás".

El tema del vestuario de su hijo Noah comenzó el verano de 2017 cuando vieron la luz unas imágenes del pequeño Noah vestido de Elsa, protagonista de la película infantil Frozen.