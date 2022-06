El gesto en el vídeo de 'Te Felicito' que demuestra que Shakira dedica la canción a Piqué

Antes pasaba desapercibido pero ahora cobra una nueva dimensión. Hay un gesto en el videoclip de Te Felicito, el último éxito de Shakira y Rauw Alejandro, que demuestra que la cantante dedica la canción a su futuro exmarido, Gerard Piqué.

Ahora que la colombiana ha confirmado que han iniciado los trámites de divorcio después de 12 años de relación, el interés se centra en las posibles pistas que podían evidenciar que atravesaban una crisis.

La sombra de la infidelidad ha planeado sobre Gerard Piqué en varias ocasiones, pero nunca con tanta virulencia como ahora. El entorno cercano apunta a que el guardamenta vive en su piso de soltero de Barcelona desde hace tres meses. En varias ocasiones se le ha visto acompañado de "una joven de 22 años", según informa Mamarazzis, el podcast de Laura Fa y Lorena Vázquez que destapó la información.

Los dos deditos, el gesto con el que Shakira se refiere a Piqué

Que Shakira ha dedicado su carrera a escribir canciones autobiográficas no es ningún secreto. Por eso nadie se explica cómo pasó desapercibida una evidencia como esta. En el videoclip de Te Felicito, la cantante levanta los dos dedos de la mano derecha justo cuando canta "qué bien actúas, de eso no me cabe duda".

Shakira // Youtube

La letra tampoco deja muchas dudas. Shakira se refiere a un hombre que la ha engañado (Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar) y que aunque ahora está arrepentido, no hay lugar para las segundas oportunidades (No me digas que lo sientes / Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes).

El futbolista le dedicaba goles con este mismo gesto

Este gesto con los dos dedos levantados y con las manos entre cruzadas lo utilizaba Piqué cuando marcaba un gol para señalar que se lo había dedicado a su mujer.

El número dos hace referencia a que Shakira y Piqué nacieron en el mes de febrero, de hecho ambos cumplen el mismo día, el 14, San Valentín.