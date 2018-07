'I gotta feeling' de The Black Eyed Peas, la canción que más suena en las bodas

I gotta feeling de The Black Eyed Peas es la gran triunfadora de las bodas en Reino Unido. Un total de 78.000 listas de reproducción de Spotify creadas especialmente para bodas incluyen este éxito. Sex on fire de Kings Of Leon aparece en la segunda posición, aunque la gran sorpresa en tercer puesto es el tema Mr Brightside de The Killers, una canción que trata sobre los celos y la paranoia de un hombre que sospecha que su pareja la engaña inspirada en su líder Brandon Flowes. Paradójico ¿verdad?

El tema Single ladies de Beyoncé, Hey ya de Outkast, Make you feel my love de Adele, I'm yours de Jason Mraz o Greatest day de Take That se intercalan en la selección con grandes clásicos como Dancing queen de Abba o Blame it on the boogie de Jackson 5 o la banda sonora de Dirty Dancing The time of my life.

¿Qué temas echas en falta? ¿Cuál es tu Top Bodas?

1. Black Eyed Peas – 'I Gotta Feeling'

2. Kings of Leon – 'Sex On Fire'

3. The Killers – 'Mr Brightside'

4. Stevie Wonder – 'Superstition'

5. Abba – 'Dancing Queen'

6. Journey – 'Don't Stop Believin'

7. Beyoncé – 'Single Ladies (Put A Ring On It)'

8. Billy Idol – 'White Wedding'

9. OutKast – 'Hey Ya!'

10. Adele – 'Make You Feel My Love'

11. Jason Mraz – 'I'm Yours'

12. Stevie Wonder – 'Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)'

13. Jackson 5 – 'Blame It On The Boogie'

14. Beyoncé – 'Crazy In Love'

15. Al Green – 'Let's Stay Together'

16. Take That – 'Greatest Day'

17. The Proclaimers – 'I'm Gonna Be (500 Miles)'

18. Barry White – 'You're The First, The Last, My Everything'

19. Dolly Parton – '9 To 5'

20. Bill Medley & Jennifer Warnes – '(I've Had) The Time Of My Life'