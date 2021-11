El grave accidente de Samuel L. Jackson en el metro por el que le indeminizaron con 540.000 dólares

Samuel L. Jackson es uno de los actores más famosos de Hollywood desde hace varias décadas. Sin embargo, el intérprete nunca ha sido muy predispuesto a hablar de su vida personal, que siempre ha mantenido en la más estricta privacidad.

Por eso es sorprendente que Samuel haya concedido una entrevista a Vanity Fair donde aborda algunos de los aspectos más duros de su vida, como el accidente que sufrió en el metro de Nueva York.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 1988, cuando el pie de Jackson quedó atrapado en la puerta de un vagón del metro. Esto hizo que el actor cayese para atrás con fuerza, y si no fuese por la mochila que llevaba hubiese sufrido un traumatismo craneal a causa del golpe. Pero la cosa no terminó con la caída, el tren se puso en marcha con el pie del actor enganchado y lo arrastró por el andén a medida que cogía velocidad. Si no hubiese sido porque Samuel tiró del cable de seguridad, podría haber muerto arrastrado por el vagón.

El accidente le provocó al actor una grave lesión en la rodilla, ya que se le desgarró el ligamento cruzado anterior y se dañó el cartílago de forma significativa. Lo cual hizo que tras la operación tuviese que estar 10 meses utilizando muletas y realizando dolorosas sesiones de rehabilitación. Pero sin duda, lo peor llegó después, cuando el actor se volvió adicto a los medicamentos que le suministraban para aliviar el dolor de su rodilla.

Toda esta situación hizo que Samuel dejase a un lado su por entonces incipiente carrera en el mundo del cine, y aunque continuó haciendo pequeños trabajos con Spike Lee, tuvo que parar e ingresar en un centro de rehabilitación durante un mes para tratar su adicción y centrarse por completo en su salud.

Paralelamente, el actor inició una batalla judicial para pedir una indemnización por los daños causados por el accidente que se prolongaron hasta 1994, cuando salió el juicio que falló a su favor y sentenciaba que tenía que ser indemnizado con 560.000 dólares. Una gran noticia que llegó en el mismo año que en el que se produjo uno de los grandes hitos de su carrera profesional: el estreno de Pulp Fiction.

Sin embargo, el caso del accidente no se cerró hasta 1996, ya que Autoridad de Tránsito de Nueva York impugnó el veredicto dos años más.