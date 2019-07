El guardaespaldas del rapero Future, noqueado tras una brutal agresión en Ibiza

Tras un primer ataque por la espalda, dos individuos la emprenden a golpes contra el guardaespaldas del rapero Future Hendrix, que se encontraba en Ibiza de vacaciones. En el vídeo se puede ver cómo el hombre cae desplomado al suelo e incluso llegan a propinarle patadas en la cabeza, llegando incluso a perder el conocimiento. El personal de seguridad del aeropuerto le facilitó ayuda médica.

La agresión tuvo lugar en el aeropuerto de la isla, donde supuestamente los agresores pidieron una foto al rapero, que se negó. "Básicamente, estos matones me pidieron chuparme la p*** para una foto y les dije que no. Se enfadaron y la liaron. Dejé el aeropuerto, editaron el vídeo y lo enviaron a los blogs. No vi la agresión, no soy testigo de nada. Dejadme fuera de todo lo que tenga que ver con este incidente", ha publicado el artista en sus redes sociales.

En el vídeo se aprecia cómo el rapero, tras la brutal paliza, espera sentado totalmente ajeno a la escena.