Desde una hada hasta la inicial de su ex: todos los tatuajes de Aitana y qué significan

Si algo caracteriza a Aitana, además de su voz, son sus originales tatuajes.

La artista lleva coleccionando garabato desde antes de entrar en Operación Triunfo, y seis años después, sigue usando su cuerpo como lienzo para grabar bonitos recuerdos sobre su piel.

1 - Munay: la familia primero

El primer tatuaje siempre es el más especial. La cantante lleva dibujado en su antebrazo izquierdo la palabra munay. Cuando tan solo era una concursante más de OT, la artista habló mucho de este tatuaje por su paso por el reality 'munay' es una palabra de origen quechua que simboliza "que te quieres a ti misma, a tu familia, a todo lo que te rodea y a todo lo máximo de esta vida". Este es un mensaje que la cantante comparte con sus tres primas, en relación a la importancia de su familia.

2- Su número de casting de OT (con doble significado)

En el año 2017 conocimos a Aitana gracias a su paso por la Academia de Operación Triunfo. Su participación en el reality lo cambió todo, y pasó de ser una completa desconocida a una artista revelación en España. Por ese motivo, al salir del concurso, la catalana se tatuó su número de casting, el 1727, una cifra que le cambió la vida.

"Considero que esa etapa marcó mi vida muchísimo", señaló la artista a Glamour México, donde también confesó tener una pequeña obsesión con el número siete, y afirmó que "está constantemente en su vida": su cumpleaños y el de su madre es el día 27.

3- Rostros opuestos

Este fue otro de los primeros tatuajes de Aitana, que se hizo poco después de salir de OT. Se trata de dos rostros mirando hacia lados contrarios, y simboliza su antes y después de la fama, cómo le cambió la vida tras triunfar en la música.

4 - La abeja que simboliza su gran placer

En su recorrido por OT, conocimos una de las grandes pasiones de Aitana: la miel. Por eso, cuando la intérprete de Las Babys mostró que se había tatuado una abeja en el tobillo derecho, no pudimos evitar pensar en que se trataba de un guiño a su gran adicción. La artista compartió una foto de su tatu junto a la frase "placeres de la vida".

5 - Las iniciales de sus padres

Aitana es una persona muy familiar y siempre ha demostrado un gran cariño por los miembros de su familia: tiene muchísimos primos y siempre que puede pasa tiempo con ellos, de hecho su prima Olga es una de sus managers.

Pero nada de esto habría sido posible sin sus padres, que la apoyaron incondicionalmente para cumplir su sueño de dedicarse a la música. Por eso lleva tatuadas sus iniciales, C y B de Cosme y Belén, en la muñeca izquierda.

6 - El girasol con su mejor amiga

Aitana es de un pequeño pueblo de Barcelona, Saint Clement de Llobregat, y cuando empezó su carrera como cantante se mudó a Madrid, no sin antes hacerse un tatuaje de un girasol con su mejor amiga de toda la vida, Marta, para acordarse siempre la una de la otra. "Nos hemos hecho un tatuaje simbólico de nosotras, porque me voy a vivir fuera y nos queremos mucho. Es una flor que para mí y para Marta es muy significativa", explicó en su perfil de Instagram.

7 - Su primera mariposa

Son pocos los detalles que Aitana ha dado sobre este tatuaje por no decir ninguno, pero probablemente se trate de una de sus mil maneras de plasmar en su piel todos esos cambio que ha dado su vida, y para ello confió en la artista Hellen Saigi. Además, la mariposa es uno de los insectos que más e tatúan, por su belleza y significado. Un tiempo después, la artista lazó el tema Maripoas junto al cantante italiano Sangiovanni.

8 y 9 - Una pequeña araña y un bol de sopa

En julio de 2020 Aitana añadió dos nuevos dibujos a su lienzo personal, ambos obra del tatuador Bruno M. Salmón. Uno de los dibujos fue una pequeña araña, y pese a que nadie conoce el verdadero significado de esta pieza, se baraja que podría ser un guiño a su padre, que le tiene fobia a estos bichos de ocho patas.

El segundo tatuaje que se realizó ese verano fue un bol de sopa, uno de sus tatuajes más tiernos por su significado: se lo hizo en honor a su perra recién adoptada, Sopa, un precioso cachorro de pastor alemán.

10 - La inicial de su ex

Aitana y el actor de Élite Miguel Bernardeaumantuvieron una relación durante casi cuatro años. Fue la primera relación seria de la artista después de sus noviazgos con Vicente y Cepeda, y como el amor te hace cometer locuras, la cantante se tatuó la inicial de su novio Miguel en el lateral del pecho.

Un tatuaje secreto y que casi nadie conocía porque muy pocas veces lo ha dejado al descubierto, pero su look de los Premios Goya 2019 no permitió verlo al descubierto. Muchos de sus fans se dieron cuenta de este dibujo y comenzaron a relacionarlo con su exnovio tras la publicación de su disco Alpha, donde canta "fue por idiota que yo me hice este tatu, pero ya no estás tú", en su canción 2 Extraños en la que parece que narra su ruptura con el hijo de Ana Duato.

11 - La luna de Ibiza

En julio de 2022 Aitana viajó a Ibiza para pasar sus vacaciones familiares como de costumbre. Casi no le dio tiempo a pisar tierra firme que ya tenía un pie en el estudio de tatuajes, donde se grabó en la piel junto a su familia la luna tal cual estaba cuando llegaron a la isla.

Se trata de una pequeña media luna en la zona de hombro, un tatuaje discreto y sencillo, que tiene un significado importante para la cantante, como todos los que porta en su piel sobre momentos señalados de su vida.

12 - Su tatuaje de la amistad con Marmi

"Los corazoncitos somos nosotros y la suma de estos es el día que sacamos nuestra reciente Foto del DNI", explicaba Marmi, el mejor amigo de la infancia de Aitana, haciendo referencia al tema que cantan juntos y que puso su nombre en los charts.

Los números de los dados señalan el 9 y el 5, cifras que simbolizan el 5 de septiembre de 2020, fecha en la que vio la luz su colaboración.

13 y 14 - Otra mariposa y un hada: sus últimas adquisiciones

Es su concierto en Bilbao, celebrado el 1 de noviembre, Aitana apareció con dos nuevos diseños sobre su piel. Uno de ellos fue una mariposa, justo en el mismo brazo que la otra que tiene, aunque los diseños son totalmente diferentes.

Este nuevo insecto podría tratarse de una metáfora personal, haciendo referencia a la metamorfosis que ha experimentado en su nueva etapa musical, Alpha, para la que ha cambiado de género musical.

El segundo tatuaje con el que la artista sorprendió en Bilbao fue un hada, y este tatuaje no ha pasado nada desapercibido.

La intérprete de 24 Rosas se ha tatuado en el brazo izquierdo, donde se puede apreciar un hada con flequillo, largo cabello y grandes y finas alas, con las rodillas en el pecho, como si estuviese hecha una bolita.

Por el aspecto de este ser mitológico y fantástico, parece que podría ser una representación de ella misma: frágil, poderosa y mágica, algunas de las cualidades de estos espíritus protectores de la naturaleza que pueden asociarse a ella misma.