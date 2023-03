Hailey Bieber agradece públicamente la ayuda de Selena Gomez tras acudir a ella por sufrir acoso en redes

Selena Gomez y Hailey Bieber están intentando hacer las cosas bien y dejar a un lado el drama.

La actriz y la modelo se han puesto en contacto para solucionar públicamente los problemas que les está ocasionando "su rivalidad" alimentada por sus seguidores (originada por la relación de ambas con Justin Bieber) e intentar frenar la avalancha de comentarios negativos que reciben en redes sociales, especialmente Hailey.

La primera en abrir el melón en redes sociales ha sido Selena, y ha sido muy contundente con su mensaje hacia sus seguidores:

"Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo represento. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine", ha escrito la intérprete de Kill'em with kindness.

Posteriormente ha sido Hailey la que ha salido a agradecer a la intérprete de Only Murders in the Building, aclarar la polémica y pedir respeto.

“Quiero agradecer a Selena por pronunciarse, ya que ella y yocómo superar esta narrativa en curso entre ella y yo”, ha comenzado escribiendo Bladwin.

"Las últimas semanas han sido muy duras para todos los involucrados y millones de personas están viendo mucho odio alrededor de esto, lo que es extremadamente doloroso. Mintras que las redes sociales son una increíble forma para conectar u construir comunidad, momentos como este solo crean una división etrema en lugar de unir a la gente", ha continuado sobre cómo se siente al respecto.

Hailey ha terminado con un mensaje esperanzador, en el que espera que la aflore el lado más empático de las personas que les están haciendo daño y cese de una vez por todas esta eterna polémica:

"Las cosas siempre pueden sacarse de contexto o interpretarse de una manera diferente a la que se pretendía. Todos necesitamos ser más considerados sobre lo que publicamos y decimos, incluida yo misma. Al final creo que el amor siempre será más fuerte que el odio y la negatividad, y siempre habrá una oportunidad para conocernos los unos a los otros con más empatía y compasión".

Ahora ambas se siguen en redes sociales y esperan que sus seguidores tengan ejemplo y dejen, de una vez por todas, el odio a un lado.