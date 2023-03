Selena Gomez cuenta que Hailey Bieber se ha puesto en contacto con ella por este motivo

El drama entre Selena Gomez y Hailey Bieber continua.

Tras la polémica de las cejas con Kylie Jenner y que la cantante se marchase de redes tras ver un vídeo en el que la modelo se metía con su mejor amiga Taylor Swift, Hailey sufrió muchísimos comentarios de odio en prácticamente todas las redes sociales.

Ahora, Baldwin se ha puesto en contacto con la actriz para ayudarle a frenar el acoso que está sufriendo, así lo ha expresado la propia Selena en su perfil de Instagram.

"Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo represento. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine", ha escrito la intérprete de Kill'em with kindness.

Se trata de un contundente mensaje para sus fans y seguidores, que están teniendo una actitud que no es la que ella predica y con la que no está nada de acuerdo. Y es que no es la primera vez que la intérprete de Rare ha tenido que salir a a defensa de Hailey, pero nunca lo había hecho con nombres y apellidos.

Después de esto, Selena ha comenzado a seguir a Hailey Bieber en Instagram, pero esta no le ha devuelto el follow.

La foto con la que "firmaron la paz"

Hace unos meses Selena y Hailey firmaron la paz públicamente posando juntas en un evento. Las fotos dieron la vuelta al mundo y rompieron Internet, pues dierona entender que toda esa rivalidad y odio que pensaban que había entre ellas no existía.

Durante una charla que mantuvo con la revista Vulture, la cantante fue cuestionada sobre este tema de manera muy sutil por el periodista.

No quería importunar a la cantante y justo cuando la entrevista estaba a punto de terminar deslizó su pregunta: "Sé que se acabó el tiempo, pero también quería preguntar: esa foto reciente publicada de ti y Hailey Bieber se sintió como un círculo completo. ¿Cuál fue la historia detrás de esto? Pensé que era poderoso de su parte decir públicamente: 'Seguimos adelante'", dijo.

Ante esta interpretación, Selena se mostró educada y cautelosa, restándole importancia y magnitud a unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. "Gracias. Aunque no fue gran cosa. De hecho, no tiene importancia", dijo la intérprete de Lose you to love me.