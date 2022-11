Hailey Bieber se sincera sobre sus problemas de salud: "No es un bebé"

No una, ni dos, ni tres veces. Son innumerables las ocasiones en las que tanto la prensa como los fans han cuestionado un posible embarazo de Hailey Bieber.

Cada vez que aparece o posa con ropa un poco holgada o se le marca demasiado el vientre saltan los titulares sobre la idea de que haya formado una familia con Justin Bieber.

Hailey Bieber levanta rumores de embarazo // Gtres /Getty

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. De momento, Hailey Bieber no tiene pensado convertirse en madre y está cansada de que se cuestione su estado físico continuamente. Por esa razón, la modelo de 26 años ha optado por mostrar su lado más natural y confesar cuál es el problema de salud que padece y que provoca que su tripa se hinche en determinadas ocasiones: un quiste en el ovario.

"Tengo un quiste en mi ovario del tamaño de una manzana", escribía la joven sobre una imagen suya frente al espejo en el que muestra su silueta totalmente relajada, sin posar.

Reconoce que es algo doloroso y que le causa molestias pero le quita gravedad confirmando que no es endometriosis, un problema más crónico. "No tengo endometriosis o síndrome del ovario poliquístico", admitía. "Pero me ha salido varias veces un quiste en el ovario y nunca es divertido", decía.

Hailey Bieber en Instagram // Instagram @haileybieber

"Es doloroso y molesto, me provoca náuseas, hinchazón y calambres, y me hace sentir más sensible", aseguraba, conocedora de que su problema lo padecen miles de mujeres -por no decir millones- en todo el mundo. "De todas formas estoy segura de que muchas de vosotras podéis sentiros identificadas y entenderlo. Podemos con ello", animaba.

El comentario más irónico y divertido lo escribió sobre su propio vientre, que en la imagen se veía claramente abultado. "No es un bebé", bromeó, refieriéndose a la cantidad de veces que ha sido cuestionada por un posible embarazo.