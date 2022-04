Quién es Nicola Peltz, la futura mujer de Brooklyn Beckham

Te interesa El millonario acuerdo prematrimonial de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: cuánto dinero y en qué consiste

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han protagonizado una de las relaciones más mediáticas de los últimos tiempos. Los dos, guapos, famosos y extremadamente ricos, se darán el 'sí quiero' este fin de semana en la que se espera que sea una de las bodas más seguidas de este 2022.

Todos sabemos quién es el hijo de Victoria y David Beckham, uno de los jóvenes famosos más influyentes del momento, pero ¿quién es su futura esposa? Te contamos todo sobre Nicola Peltz, la nueva nuera multimillonaria del clan Beckham.

¿Quién es Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham?

Nicola Peltz (27) es una actriz, modelo e influencer que nació en 1995 en el Condado de Westchester (Nueva York, EE.UU). Actualmente ha aparecido en multitud de producciones de la gran pantalla y acumula más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde se define como “actora, escritora y directora”. Su relación con Brooklyn Beckham (también actor) comenzó en el año 2019, pero se conocieron en 2017 en el famoso festival californiano de Coachella.

Su historia de amor con el hijo de David y Victoria Beckham

Al contrario que muchas otras celebridades, lo cierto es que lo de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham no fue amor a primera vista. La pareja se conoció en el año 2016, pero no fue hasta tres años más tarde cuando comenzaron una relación, cuando volvieron a coincidir en una fiesta de Halloween organizada por Leonardo DiCaprio. Desde entonces, ambos han sido inseparables y fue apenas unos meses después cuando hicieron oficial su noviazgo ante las redes sociales.

Poco después de publicar su amor a diestro y siniestro, la pareja se vio abocada a un duro momento que pudo poner fin a su amor. El confinamiento les pilló viviendo juntos y, a pesar de todo, supieron ser capaces de hacer frente a ese momento de incertidumbre y fue entonces cuando las primeras campanas de boda comenzaron a sonar.

En julio de 2020, la pareja anunció su compromiso, demostrando la fortaleza de su amor, que se fraguó hace más de tres años. Después de más de un año y medio de espera, la pareja caminará este sábado por primera vez como marido y mujer con el apoyo de sus familias y sus amigos más cercanos.

Su carrera como actriz

Peltz debutó en el mundillo cinematográfico en el año 2006 con la película Deck the Halls interpretando un papel secundario. No obtuvo su primer papel protagónico en el año 2010 con su interpretación en The Last Airbender; y no sería hasta el año 2013 con la serie Bates Motel, donde ganó fama como actriz.

En el año 2014 interpretaba el papel principal en Transformer: la era de la extinción y en el año 2016 relevó a la mismísima Megahn Fox en la quinta entrega de Transformers (Transformers: El Último Caballero), ¿pero qué hay detrás de todos esos papel en el mundo de la interpretación?

Un patrimonio familiar billonario

Nicola Peltz es hija de uno de los empresarios más ricos de los Estados Unidos, Nelson Peltz y de la ex modelo Claudia Heffner. Si bien los Beckham ya son una familia adinerada, el patrimonio de la familia Peltz es desorbitado: ostentan un total de 1,3 billones de libras, que equivalen a 1,56 billones de euros. Es por eso que tanto Nicola como su prometido han decidido firmar un acuerdo prematrimonial con un valor de 4 millones de euros.

Este caudal económico le ha servido a la Familia Peltz para mantener a los 10 miembros que la conforman: Nicola es la pequeña de 8 hermanos. La mayoría de ellos son de ambos padres, aunque Nelson Peltz tiene hijos de relaciones anteriores a su mujer Claudia Heffner.

De ascendencia europea

Pese a ser estadounidense de nacimiento, su sangre presenta una mescolanza bastante curiosa: tiene ascendencia rusa y austriaca por parte de padre, y alemana, galesa e inglesa por parte de madre. Lleva Europa en su ADN y tal vez este sea el motivo por el que tiene apariencia caucásica; pues Peltz es rubia, de tez pálida y ojos verdes.