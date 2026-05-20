El equipo de Harry Styles cambiará el escenario de sus conciertos tras las quejas por mala visibilidad

Harry Styles en uno de sus conciertos en Ámsterdam con la gira 'Together, Together' | Anthony Pham / Getty Images

Los fans de Harry Styles llevaban años esperando su regreso y este año, tras la publicación de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el británico ha dado comienzo a su gira Together Together en Ámsterdam.

Sin embargo, lo que los asistentes a estos primeros shows no esperaban es que su experiencia se vería afectada por un elemento del escenario.

Al parecer, el escenario, formado por una red de pasarelas que divide al público en secciones, era tan alto que reducía la visibilidad de los asistentes.

Ahora, un representante de la gira ha explicado al medio TMZ que están buscando solucionar este problema.

La respuesta del equipo de Harry Styles

"El concepto del escenario se diseñó para brindar a los fans libertad de movimiento y la posibilidad de disfrutar del espectáculo desde diferentes posiciones, en lugar de estar limitados a un único ángulo de visión fijo. Esa experiencia de escenario abierto y fluido siempre ha sido una parte esencial de los conciertos de Harry", comentan.

Sin embargo, reconocen que esta estructura puede estar generando una reducción de la visibilidad: "Una pequeña zona del escenario, en posiciones específicas del suelo, parece haber tenido una visibilidad reducida. Dichas zonas están siendo revisadas minuciosamente y ajustadas en la medida de lo posible, cumpliendo con todas las normas de seguridad".