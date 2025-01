Jade Thirlwall, de Little Mix, desvela que salió con Harry Styles, pero él le hizo 'ghosting'

Jade Thirlwall, cantante y compositora británica reconocida por formar parte del grupo Little Mix, ha confesado uno de esos crossovers entre famosos que no deja indiferente a nadie.

Según ha revelado la artista en un podcast, cuando era una adolescente vivió el sueño de muchas chicas de su edad: tener un interés amoroso por Harry Styles cuando ninguno de ellos tenía la fama de hoy en día.

Con 16 años, Thirlwall tuvo una cita con el intérprete de Watermelon Sugar antes de que él formara parte de la banda que lo catapultaría a lo más alto, One Direction.

La bailarina ha contado que empezaron a hablar y quedaron una vez, pero todo cambió cuando Harry Style empezó a dar conciertos: "Salimos una vez cuando teníamos 16 años o algo así. A él lo pusieron en una banda y fue muy divertido porque nos mantuvimos en contacto".

No obstante, su incipiente relación no fue a más: "Y luego, en el momento en que salieron a tocar en directo, él no me respondió los mensajes y pensé: 'Ya está, se fue. Lo logró'".

Ambos perseguían el mismo sueño, pero Jade Thirlwall tan solo tuvo que esperar unos meses más para unirse a una girl band: "Lo logré al año siguiente".

Ese ghosting que el británico le hizo a la artista se solucionó cuando, con el tiempo, volvieron a coincidir. "Lo vi después y me dijo: 'Lamento mucho haberte ignorado'. Yo era tan joven que realmente no importaba. Él siempre fue muy, muy encantador", ha expresado la artista, insistiendo en que fue algo de la edad y las circunstancias.