La hermana de Britney Spears aviva los rumores sobre la mala relación de la cantante y Christina Aguilera

La relación entre las hermanas Spears es como una montaña rusa. Hace poco se reconciliaban tras años enfrentadas.

A Britney (41) no le gustó que Jamie (32) publicase un libro (Things I Should Have Said) con "historias hirientes e indignantes" de sus años bajo la tutela legal. Una traición que se sumaba a la supuesta negativa de la hermana menor a ayudar a la estrella, que le pidió ayuda cuando en 2018 su padre la internó en un centro psiquiátrico. Ese es el relato que Britney ofrece en sus memorias sobre los motivos de sus constantes desaires.

Sea como sea, parece que ahora todo está solucionado. La pequeña del clan Spears aseguraba a su paso por el programa I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! que "todas las familias se pelean", quitando importancia a las polémicas anteriores.

Sin embargo, en la misma entrevista recordaba uno de los momentos más vergonzosos para su hermana, unas declaraciones que al fin y al cabo avivan una mala relación entre la estrella de Ops I did it Again y Christina Aguilera.

Rivales en los Premios Grammy

Fue en el año 2000, cuando las dos artistas estaban nominadas a los Premios Grammy en la categoría de Artista Revelación. Para Jamie fue "absolutamente vergonzoso" ver cómo el premio se lo daban a Xtina, cuando la Academia había mandado unas cámaras a la casa familiar de Spears para captar la reacción de la familia. Ellos habían entendido que esa expectación "era una obviedad" y significaba que Britney se iba a llevar el premio, pero no. "Ella estaba allí y perdió, y Christina lo ganó. Christina tenía un talento maravilloso, pero ese año, quiero decir, vamos, seamos honestos... 'Es Britney, bitch' como siempre".

Jamie tenía solo 7 años cuando esto ocurrió, pero recuerda perfectamente el enfado de su hermana y su reacción negativa. "Ella realmente dijo: 'No quiero ir nunca a los Grammy'. Estaba desconsolada por eso, porque había dedicado toda su vida a ganar eso".

Muchos las han considerado eternas rivales. Otra relación tumultuosa que ha vivido altibajos en los últimos años. A Britney no le gustó que ella hablase públicamente de su pasado con Justin Timberlake, pero sí la apoyó en el proceso judicial de la cantante para librarse de la tutela.