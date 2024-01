La hija de Verónica Forqué estalla contra los Premios Forqué: "Se la pela mi abuelo y mi madre"

María Forqué ha seguido los pasos de su madre en como artista, pero llevándolo a un lado mucho más transgresor y reivindicativo. Se convirtió en un bastón de apoyo muy importante para su madre, la inestimable actriz Verónica Forqué, que se quitó la vida en su domicilio de Madrid cuando faltaban pocos días para terminar 2021.

Una dura pérdida que supuso un grandísimo mazazo para la industria, pero también para su hija, María, que en aquel momento agradeció las muestras de cariño y los homenajes y reconocimientos que se llevaron a cabo en memoria de la intérprete de Kika.

Sin embargo, algo ha trastocado la buena relación de María Forqué -autodenominada en sus redes como Virgen María- con la industria del cine. La joven publicaba esta noche de jueves unas duras palabras en las que critica el trato que los últimos años le han dado desde la organización de los Premios Forqué, unos galardones que tomaron su nombre de su abuelo, Jose María Forqué, uno de los grandes nombres del cine español. Con más de 50 películas a sus espaldas, en 1994 recibió el Premio Nacional de Cinematografía.

"Mucha gente me ha preguntado por qué no asistí a los Premios Forqué, os lo voy a contar. No asistí porque no me invitaron. A toda la gente del cine que me sigue, quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los premios Forqué es apoyar una empresa que se apropió del apellido de mi familia", denuncia la modelo, de 34 años.

Además, denuncia que la última que vez que acudió a la gala, el trato no fue adecuado. "A los premios Forqué se la pela mi abuelo y mi madre y lo que los Forqué han dejado. Si no fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado. Que os f*** Premios Forqué. Por no hablar de cómo me trataron la última vez que asistí", critica.

Unas duras palabras que de manera inevitable han tenido resonancia en la industria del cine y la cultura.