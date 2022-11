El hilarante vídeo de Camila Cabello para responder a las críticas por su pronunciación en el villancico 'I'll be home for Christmas'

Camila Cabello en la portada de 'I'll be home for Christmas' // Camila Cabello

Qué mejor manera de enfrentarse a las críticas que con una buena dosis de humor. Camila Cabello ha preferido tirar de comedia para responder a los usuarios que han puesto el grito en el cielo por la que dicen que es una incorrecta pronunciación.

Parece que algunos no están del todo satisfechos con la vocalización de la cantante en la palabra 'christimas' (Navidad), un término que repite varias veces -como es normal- en su versión del clásico villancico I'll be home for Christmas'.

No se trata de un estreno reciente. La artista ya lanzó su particular revisión de la canción navideña el año pasado, cuando incluso la interpretó en la Casa Blanca acompaña de una banda de mariachis.

Su versión del tema destaca, realza y homenajea sus raíces cubanas, ya que se trata de una melódica ranchera propia del folclore latino y concretamente mexicano.

Ante las críticas por su pronunciación, la cantante se ha grabado recibiendo unas clases particulares de inglés muy curiosas. El vídeo lo que ha colgado en su cuenta oficial de TikTok.

Mientras la profesora se afana porque su alumna pronuncie correctamente el término 'christmas', la cosa nunca termina resultando.

Un bucle del que no consiguen salir, igual que los usuarios de las redes no pueden dejar de mirar con lupa y cuestionar todos y cada uno de los movimientos de la artista.