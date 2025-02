La historia de amor de Antonio Banderas y Nicole Kimpel: cuándo se conocieron y su diferencia de edad de 20 años

Antonio Banderas es uno de los actores españoles con más recorrido internacional, pero al margen de su dilatada carrera, la vida personal del intérprete también provoca un gran interés.

De hecho, por todos es conocida su relación con Melanie Griffith, la cual empezó cuando se conocieron en el rodaje de la película Two Much. De su matrimonio nación Stella del Carmen Banderas.

Aunque se separaron en 2014, los actores guardan relación, y se los ha visto alguna vez juntos apoyando a Dakota Johnson, hija de la actriz, a la que Banderas cuidó como propia.

Y desde hace precisamente 10 años, Antonio Banderas comparte su vida con Nicole Kimpel, una historia de amor que, según ha defendido el matrimonio, empezó tras su separación, pese a que se conocieron antes.

Cómo se conocieron Antonio Banderas y Nicole Kimpel

Antonio Banderas volvió a enamorarse, y esta vez de manera pública: en 2014 el actor protagonizó un baile que no dejó a nadie indiferente con Nicole Kimpel en el Festival de Cannes de 2024.

A partir de ahí saltaron los rumores de una posible infidelidad del malagueño a Griffith, pero él mismo aseguró con el tiempo que ese matrimonio estaba roto, y que no empezó nada con la holandesa hasta ponerle fin oficialmente.

"Los dos sabíamos dónde estábamos. Yo era todavía un hombre casado, aunque las cosas estaban abocadas a lo que después ha sido", contó para la revista Hola.

"Una vez los papeles del divorcio estuvieron ya en su sitio, fue cuando empezamos a conocernos, y al tiempo surgió una relación", dejó claro el actor para la mencionada revista.

Una diferencia de edad que no ha sido un problema

Desde ese momento Antonio y Nicole han sido inseparables. Han estado juntos en las buenas y en las malas durante una década, pasando por algo tan importante como el infarto que sufrió Banderas.

La pareja se ha enfrentado a la diferencia de edad, pues se llevan 20 años: mientras Banderas tiene 64 años, Kimpel tiene 45. Pero no ha sido un inconveniente en su relación. En una entrevista con Mujerhoy, el actor mencionó que esta diferencia de edad entre ellos no han sido un impedimento en su relación.

Ambos comparten su vida sin planes de boda, pero siempre se dejan ver muy acaramelados en eventos públicos y en alfombras rojas. "No, no me quiero casar. Realmente nosotros nos sentimos casados, no hace falta firmar ningún papel para sentirse comprometidos el uno con el otro. Mi sueño es que sigamos teniendo lo que tenemos, que nos hace tan felices a ambos. Que no se rompa la magia", expresó el actor para Hola.

Todo sobre Nicole Kimpel

Nicole Kimpel es una empresaria holandesa de origen alemán. Ha trabajado en distintos sectores, como en la moda y en el financiero, pero antes de esta faceta empresarial fue agente inmobiliaria, especializada en propiedades de lujo. Además, trabajó en la banca de inversión.

Como curiosidad, tiene una hermana gemela, Barbara Kimpel, y junto a ella tiene una marca de moda y de complementos, Baniki.

Al margen de estos negocios, Nicole participa asiduamente en eventos benéficos y colabora en proyectos junto a Antonio Banderas.