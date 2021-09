Las historias de amor de Rauw Alejandro: de Ester Expósito a su relación actual con Rosalía

Rosalía y Rauw Alejandro son pareja oficial. Los dos cantantes confirmaron su relación durante el 28º cumpleaños de la cantante catalana compartiendo fotos de la fiesta y postfiesta en redes sociales. ¡Incluso subieron un vídeo bailando en TikTok!

El aluvión de publicaciones terminó con una larga temporada de rumores en la que los fans de los dos artistas analizaron con lupa sus cuentas de Instagram en busca de pistas que sirviesen para confirmar este noviazgo.

Cuándo empezaron los rumores

Rosalía y Rauw Alejandro son novios oficiales desde septiembre de 2021, pero los rumores de relación empezaron hace más de un año. Cuando estalló la pandemia y Rosalía tuvo que quedarse en Miami, los dos cantantes empezaron a dejarse comentarios cariñosos en las fotos de Instagram que publicaban. Los fans, atentos a cualquier movimiento de los cantantes, no tardaron en darse cuenta de que los artistas estaban compartiendo incluso ropa. En octubre de 2020 se hizo viral una publicación de Instagram que unía a los dos cantantes a partir de ocho pistas.

Dos meses antes, en verano de 2020, hubo rumores de que estaban pasando las vacaciones juntos en Puerto Rico, tierra natal del autor del himno internacional Todo de ti. De hecho, durante este mismo verano, fueron fotografiados saliendo de un restaurante en Los Ángeles con una actitud muy cariñosa. En las imágenes se ve a la pareja dejar el establecimiento de la mano y subir a un coche que les está esperando. Rauw le pasa la mano por detrás de la cintura a la artista, que tiene una sonrisa de oreja a oreja en las fotografías.

En esa misma época Rauw Alejandro confesó en una entrevista que le gustaría colaborar con Rosalía y tres meses después lanzaron la colaboración Dile a Él.

Con estas nuevas imágenes, la relación entre los cantantes parecía cada vez más factible. A finales de 2020 y comienzos de 2021, se dispararon de nuevo los rumores a aumentar los comentarios de uno y otro en redes sociales

Amigos y compañeros de trabajo

Pese a que la rumorología estaba por entonces disparada, Rosalía y Rauw Alejandro se mantuvieron callados en todo momento pero no evitaron hablar el uno del otro. Querían dejar claro que eran amigos y compañeros.

"Ella pudo trabajar conmigo en Afrodisíaco, mi primer disco. Intercambiamos muchas ideas, hemos estado juntos trabajando cosas de ella... Tenemos esa bonita química en el estudio. Estamos esperando el momento indicado para hacer el tema y que sea un supertema”, explicó Rauw Alejandro en junio de 2021 en la revista Cosmopolitan.

Un mes más tarde insistió en una entrevista en El Mundo que era amigos: "Lo que pasa es que hoy en día si te ven con una chica, ya empiezan "están juntos". ¿Y yo no puedo tener amigas? ¿Yo no puedo pasarla bien un rato? ¿Salir?... Ay, ¡estas españolas! Saludos a todas las que me escuchan, las quiero".

Una relación ya oficial

Después de idas y venidas, la relación se hizo oficial el 25 de septiembre en la fiesta de cumpleaños de Rosalía, aunque todo apuntaba que esto podía pasar. Un mes antes, en agosto, habían vuelto a ser pillados saliendo acaramelados de un restaurante.

La confirmación vino por parte de los dos cantantes, no sólo en Instagram también en TikTok. ¡Esta vez con baile!

Antes de Rosalía fue Ester Expósito

Rauw Alejandro sabe bien qué es convivir con los rumores de los medios y de los fans. Antes de que se hablase de Rosalía, al cantante lo relacionar con la actriz Ester Expósito.

Rauw Alejandro desmiente los rumores amorosos con Ester Expósito // Getty Images

Fueron tantos y tan fuertes que finalmente decidió salir a desmentir la presunta relación. "A Ester también la conozco. Pero no..", dijo en El Mundo, en la misma entrevista en la que aseguró Rosalía era su amiga.

Los rumores surgieron cuando los dos artistas iniciar un flirteo en redes e incluso hubo varias publicaciones en que pillaron a ambos en el mismo sitio, el mismo día y a la misma hora.

Ester Expósito no llegó a manifestarse nunca sobre el tema, pero Rauw Alejandro lo hizo en más de una ocasión. En La Resistencia, David Broncano le preguntó por la actriz y él salió airoso al decir que muchos de los rumores sobre su vida los conocía cuando los leía en internet. Todo apuntaba a que lo estaba desmintiendo.