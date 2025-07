"Dejad de vacilarme": Ibai Llanos aclara su reacción cuando la cantante De La Rose se acercó a él en La Velada del Año V

La Velada del Año V se convirtió en el evento más visto simultáneamente de la historia de Twitch, pero también uno de los más comentados en directo en redes sociales, lo que conlleva que se hayan creado memes que ya quedan para la posteridad.

La pelea entre la streamer Abby y la tiktoker RoRo fue uno de los temas más analizados, al igual que la actuación de Aitana fue compartida por multitud de usuarios debido a su gran show, pero también por los fallos técnicos.

Y como no podía ser de otra manera, las bromas no tardaron en llegar. Entre ellas se encontraban cuestiones respecto a los participantes, pero también al organizador, Ibai Llanos.

El streamer vasco protagonizó una de las escenas más comentadas de La Velada en el Estadio de La Cartuja. Fue durante la actuación musical de la artista De La Rose, quien decidió bajar del escenario y acercarse al comentarista.

La reacción de Ibai fue de lo más comentada en clave de humor en redes sociales como X. Y es que el influencerse mostró algo incómodo cuando la cantante se le acercaba y le cantaba, y muy educadamente la saludó, con el rostro confundido.

Ante las miles de reacciones entre sus fans, Ibai Llanos ha contestado a través de un vídeo. El streamer se ha defendido también con humor, dejando claro cómo vivió él esa escena: "De La Rose empieza a cantar y hay un momento en el que empieza 'Yo estoy chingando, yo estoy brincando', y veo que se acerca".

El influencer ha continuado compartiendo su confusión en aquel momento: "Se acerca y pienso: '¿qué pasa?, ¿a qué viene?, ¿qué quiere?'. Y digo: 'No querrá que cante, me da mucha vergüenza'. No sé por qué decido levantarme rollo 'buenas tardes, ¿qué tal?', y de repente me da la mano. Le doy la mano y le digo: 'Encantado, buenas noches'".

Ibai ha descartado así que su reacción fuera por tensión sexual: "Era la primera vez que la veía en persona. ¿Qué queréis que haga? Dejad de vacilarme y de hacerme bromas. ¿Me pongo a bailar y a mover la cadera?".

En tono de humor, el vasco ha confesado que entiende que su cara "es cara" en el vídeo: "Mi cara es un poco de que no me lo esperaba, pero por favor, ¿qué queréis que haga?, ¿doy palmas?".