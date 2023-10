Ilia Topuria, de cerca: su novia, su hijo, su relación con Omar Montes y su próxima pelea

Las artes marciales mixtas tienen una estrella en España. Es el peleador hispano-georgiano Ilia Topuria, también conocido como El Matador, que consiguió su último gran hito el pasado verano cuando aplastó, literalmente, al estadounidense Josh Emmett.

El luchador de 26 años se enfrentó el 24 de junio a la que podría llamarse la pelea de su vida y consiguió con la victoria escalar al número 5 en el ranking de los mejores luchadores del mundo. Ahora, Topuria se prepara para un nuevo reto en su carrera ya que su próximo objetivo es enfrentarse al número 1, el australiano Alexander Volkanovski.

La victoria frente a Emmett y la pelea contra Volkanovski

La victoria de Topuria en la pelea del 24 de junio de 2023, enmarcada dentro del evento de UFC disputado en Jacksonville (Estados Unidos), fue histórica. El hispano-georgiano se impuso 14 a cero al estadounidense y lo aplastó no solo en el sentido metafórico. Su rival terminó con el rostro desfigurado y, en medio de la pelea, tuvo que ser atendido por el equipo médico.

Su próximo objetivo es verse las caras contra Alexander Volkanovski, y parece que está a punto de conseguirlo.

El australiano, que en julio tuvo que ser operado del brazo izquierdo, dio la pista al principios de septiembre cuando al ser preguntado por su regreso señaló "la pelea con Ilia". "Siempre estará ahí esa revancha [contra Makhachev], pero quiero estar activo", apuntó el luchador, que dio también fechas.

"Quería este año, pero creo que los calendarios simplemente no me lo van a permitir. Creo que hay algunos campeones que necesitan pelear, lo cual, es justo. Me habría encantado conseguir una este año, pero no va a ser posible", aseguró para luego dar más datos de su próximo combate. "Ahora mismo Ilia es quien llama a la puerta en esta división".

Una historia que arrancó en Alicante

Aunque Ilia Topuria nació en Halle (Alemania) y sus padres son georgianos, su historia como luchador arrancó en Alicante. La familia se trasladó a España en 2012 cuando Ilia tenía 15 años. Aquí comenzó a practicar artes marciales mixtas en el gimnasio Climent Club y tres años después, en 2015, inició su carrera profesional.

"Mi padre nos llevó a hacer judo por primera vez cuando teníamos cuatro años y fue el que nos metió en este mundo", contó Ilia en La Resistencia al hablar del inicio de su carrera. Así, cuando la familia llegó a Alicante, Ilia y su hermano Aleksander llevaban ya tiempo entrenando —practicaban lucha grecorromana— y fue su madre quien medió para que siguiesen haciéndolo.

"Un día, por casualidad, mi madre se encontró con un chico que tenía las orejas de coliflor y le preguntó. El chico era cinturón negro de Climent Club", contó Aleksander en oAS. El chico le recomendó que fuesen al gimnasio de MMA de los hermanos argentinos Agustín y Jorge Climent. "Fuimos mi hermano y yo a Climent Club y nunca salimos", contó Alex.

La oreja de coliflor de Ilia Topuria

Las orejas de coliflor es una lesión típica de estos deportistas provocada por los golpes continuas, Ilia tiene una como se ve en la siguiente foto.

Su novia Giorgina Uzactegui y su hijo

Ilia Topuria vive desde entonces en Alicante junto a su pareja, la empresaria Giorgina Uzcategui Badell. Es emprendedora de Future & Energy, una empresa comprometida en crear un mejor futuro a través de soluciones sostenibles.

En Alicante vive también su hijo, su principito, al que se ha propuesto no darle tiempos fáciles. Aunque pueda, no quiere que lo tenga todo, aseguró en una de las pocas entrevistas en las que habló del pequeño.

La relación de Ilia con Omar Montes

Otra relación conocida de Ilia Topuria es con el cantante Omar Montes, con quien practicó su conocido ritual del vino antes del pesaje previo a su pelea con Josh Emmett. Se trata de beber medio litro de vino esa noche para favorecer la deshidratación y también a desestresarse y dormir mejor.

"Es un campeón y estoy muy orgulloso de él", dijo Omar Montes al hablar de su amigo, por el que ha llegado a protagonizar una pelea de bar.

En enero de 2023, los dos se enfrentaron a una persona que se encaró a Topuria en un bar en el que ambos estaban jugando a una tragaperras. El vídeo se hizo rápidamente viral y Omar Montes no dudó en salir a aclarar los hechos.

"Tras haberse filtrado el vídeo de una pelea de una cámara de un bar, decir que realmente no soy así. No era mi intención, pero si vienen a por mi amigo, no puedo quedarme mirando con los brazos cruzados. Me disculpo", apuntó en Twitter.