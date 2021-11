"Imbéciles": el contundente mensaje de Jaime Lorente contra algunos actores y actrices

Jaime Lorente está viviendo un gran momento profesional, triunfando con series como La Casa de Papel, El Cid o Élite; pero también está disfrutando de un gran momento personal con su recién estrenada paternidad.

Sin embargo, el actor ha querido desahogarse a través de Twitter sobre un tema que no soporta: el ego de alguno de sus compañeros de profesión. "Os voy a ser sinceros, la industria de los premios sostenida por el ego de actores y actrices que reniegan de ellos por miedo a no ganarlos pero desean hacerlo incluso por encima del motor artístico que supone el trabajo en sí ME DA ASCO", ha sentenciado añadiendo un contundente: "Yo amo mi oficio, imbéciles".

Harto de la importancia de los premios

Con este mensaje, Lorente quiere poner de manifiesto que se le da tanta importancia a los premios que se pierde la esencia artística de la interpretación, tanto por parte de la industria como por parte de los propios actores.

"Es bastante cansado leer cualquier comentario sobre una obra, una película, o un acontecimiento artístico y que SIEMPRE vaya de la mano de “va a ganar no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué”. Me aburrís", ha añadido en un segundo mensaje.

Un tema del que lleva tiempo reflexionando, ya que hace poco más de un mes, Jaime publicó otro tuit en el que ironizaba sobre la emoción forzada de los actores y actrices cuando reciben premios: "Por qué los actores no se limpian las lagrimas cuando lloran en pantalla? Para que se vea? Alguna tendré por ahí seguro".