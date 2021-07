La importancia de las tres palabras que ha usado Beyoncé para condenar el asesinato de Samuel Luiz

'REST IN POWER'

La muerte del joven Samuel Luiz ha conmocionado a la sociedad española y el joven, de solo 24 años, se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra la homofobia. Aunque su padre no se siente muy cómodo con esta respuesta, miles de personas han salido a la calle para pedir justicia por el coruñés, que murió a golpes al grito de 'maricón', según sus amigas.

Será la justicia la que tenga que determinar ahora la condena para las seis personas que ya están detenidas como responsables de la muerte de Samuel, al que no conocían de nada.

Así, la muerte de Samuel ha servido para unir a una sociedad que hace tiempo que se sentía asustada por la cantidad de agresiones homófobas que suceden en las calles todos los días. A raíz de conocerse la noticia, cientos de personas comenzaron a relatar sus propias experiencias en las redes sociales, que se han convertido en una especie de mural que recoge testimonios duros y dolorosos pero que ponen de manifiesto lo necesario que es poner freno a la homofobia.

Beyoncé : 'Rest in Power'

La noticia de la muerte de Samuel ha llegado tan lejos que hasta Beyoncé, una de las artistas más globales del planeta, ha querido mostrar sus condolencias a la familia. La cantante lo hacía desde la cuenta oficial de Bey Good, la asociación que puso en marcha en 2014 y a través de la cual recoge fondos en sus conciertos para destinarlos a causas solidarias.

"Oraciones por la familia y amigos de Samuel Luiz Muñiz", escribió junto a foto de Samuel y la frase 'rest in power', que sustituye a la clásica 'rest in peace' (descansa en paz).

En las comunidades negras y LGBTQI+ en Estados Unidos, la frase 'rest in power' es una expresión que se usa para llorar y recordar a una persona fallecida que haya sufrido prejuicios como el racismo, la homofobia o la transfobia.

Otros famosos que han condenado el asesinato

Sam Smith

Hace unos días era Sam Smith el cantante que, también a través de sus redes sociales, pedía justicia para Samuel y recordaba los ataques homófobos que él también sufrió durante su adolescencia.

Zara Larsson

"¿Por qué sigue sucediendo esto? ¿Por qué la gente mata a otros por a quien aman? Joder, esto realmente me rompió el corazón", se preguntaba Zara Larsson, que hizo varias publicaciones respecto a este tema.

Lena Headey

Lena Headey, conocida por su papel como Cersei Lannister en la exitosa serie Juego de Tronos, publicó un pequeño párrafo en sus redes sociales en el que lamentaba la muerte de Luiz. "Samuel, te merecías vivir una vida llena de amor y felicidad ... Lamento mucho que el odio, el miedo y la ignorancia todavía gobiernen a muchos. EL AMOR ES AMOR ES AMOR", dijo.

Ricky Martin

"Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel", pidió Ricky Martin, que publicó el mensaje en varios idiomas para llegar a más público.