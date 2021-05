Beyoncé anuncia nuevo disco en un audio en el grupo de WhatsApp de Destiny's Child

Michelle Williams ha hecho las delicias de los más nostálgicos compartiendo unos clips de audios del chat que tiene con Beyoncé y Kelly Rowland, dejando claro la gran amistad que une a las excomponentes de Destiny's Child.

En uno de los audios, las tres amigas hablan de la batalla a la que se ha enfrentado Michelle por superar su depresión y que ha explicado en su libro Checking In: How Getting Real about Depression (Cómo volverse real sobre la depresión).

'Te queremos y te echamos mucho de menos. ¡Estamos muy orgullosos de ti, Mimi! Eres una inspiración para las dos, y nos encanta verte convertirte exactamente en quien eres y que el mundo pueda conocer tu sabiduría y tus grandes consejos", se le escuchaba decir a Beyoncé.

En otra publicación, Michelle compartía otro clip de audio junto a una imagen inédita de las tres artistas en una cocina con un look de lo más casero sin maquillaje y con el pelo recogido. Una foto reciente puesto que Kelly sostiene en brazos a su hijo Noah Jon, de cuatro meses.

Precisamente en este audio es cuando Michelle, Kelly y Beyoncé conversan sobre lo que están haciendo en ese momento, mientras Kelly estaba preparando una sopa.

"¿Qué sopa estás haciendo?", le preguntaba Beyoncé. "¡Sopa de pollo y arroz!", le respondía Kelly. A lo que Michelle le preguntó a Beyoncé en clave de humor si ella estaba cocinando alguna "sopa musical".

"Estoy cocinando algo de música. ese es el Chef Boyarbee y el Chef Boy-Kelly", contestaba Beyoncé entre carcajadas: "sabes que estoy editando esa mierda".

De esta manera y sin dar más detalles, Beyoncé dejaba claro que ya está trabajando en nueva música. El año pasado Beyoncé lanzó el álbum visual Black Is King, que surgió a partir de la colaboración con la película The Lion King: The Gift.

Además, en 2018 lanzó Everything is love, su disco con Jay-Z bajo la formación The Carters. Sin embargo, ya han pasado cinco años desde que Beyoncé lanzó su último álbum propio, el exitoso Lemonade.