"No regresará a casa con heridas. Está muerto": la reflexión de Sam Smith tras el asesinato de Samuel

El asesinato de Samuel Luz, de 24 años, el pasado fin de semana en las afueras de una discoteca de A Coruña está dando la vuelta al mundo y cada vez más personas se suman a la condena de la mortal paliza homófoba, incluidos rostros conocidos como Sam Smith.

El cantante británico, cuya adolescencia estuvo marcada por los ataques homófobos, ha recordado a la joven víctima a través de Instagram Stories.

Smith ha compartido una imagen de Samuel pidiendo justicia y, a continuación, ha hecho una reflexión de cómo vive en pleno año 2021 la comunicad LGTBIQ+.

"El viernes, Samuel fue GOLPEADO HASTA LA MUERTE por ser gay por 12 hombres cisgénero en A Coruña, España. Samuel tenía 24 años. Lo mataron mientras gritaban "maricón asqueroso". Están aumentado los crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ+ en España. Cada dos días se produce un ataque homófobo en Barcelona. Más de 100 ataques han sido registrados desde que empezó el año, que nosotros sepamos. Samuel no va a volver a casa con heridas. ESTÁ MUERTO POR SER GAY".

"Me dieron un puñetazo en el cuello por ser gay"

Sam Smith sabe lo que es vivir un ataque homófobo. Él mismo fue víctima durante su adolescencia y, cuando se fue a vivir a Londres, lo pegaron en plena calle sólo por su condición sexual.

"Cuando me mudé a Londres me dieron un puñetazo en el cuello mientras caminaba de vuelta del trabajo. Definitivamente fue un ataque homófobo. Estaba hablando por teléfono muy alto y llevaba auriculares de color rosa, por lo que quedó bastante claro que era gay", contó en 2015 en el diario británico The Sun.

Según contó el artista, en ese momento de 22 años, su sufrimiento había empezado mucho antes. Con 11 años comenzaron los ataques. "Un grupo de chicos de otro colegio solía insultarme mientras iba de la estación de metro a mi casa. Me acuerdo de caminar desde la estación mientras me llamaban de todo a gritos. Era mortificante, no tanto por mí. Pero me molestaba porque estaba con mis amigos y me preguntaba si a ellos les daba vergüenza caminar a mi lado por culpa de esa gente que me gritaba", explicó.

Cuatro años más tarde, en 2019, tras haber ganado un Oscar, un Globo de Oro y cuatro premios Grammy, contó que seguía conviviendo con la homofobia: "Percibo homofobia a mi alrededor todo el tiempo, así que desde luego que hay homófobos en la industria y seguro que hay gente poderosa en ella que me ha negado cosas, pero no sé quiénes son y no los puedo señalar, sólo sé que existen".