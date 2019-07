El incomprensible look de Kiko Rivera que divide a las redes

驴S脥 O NO?

Dicen que "el que no arriesga, no gana" y eso es lo que ha querido hacer Kiko Rivera con su nuevo look que tanto ha revolucionado las redes.

El cantante eligi贸 el cuestionado outfit para un concierto que ten铆a el artista en Marbella, y ha sido el propio DJ el que ha querido preguntar a sus seguidores acerca del look. Y sus fans, que son sinceros, le han dicho lo que piensan.

"隆Ya estamos en Marbella familia! 驴Est谩is preparados para la fiesta en Taok Marbella? Por cierto, 驴qu茅 os parece el look de hoy?" pon铆a como pie de foto el cantante.

Su nuevo look consist铆a en una camisa blanca holgada con botones negros, unos pantalones de rayas remangados por encima de los tobillos y acompa帽ados con un cintur贸n rojo y unas deportivas del mismo color. "Estos pantalones te hacen paticorto! Quitaaaaaalos!!" , "Este pedorro se cree que va guapo... JAJAJA" o "Look indescriptible" eran uno de los m煤ltiples comentarios que le dejaban los seguidores al hijo de Isabel Pantoja.

El cantante ha demostrado una vez m谩s que est谩s orgulloso de su estilo y le gusta lucirlo con total naturalidad. El Dj ha seguido subiendo im谩genes a su cuenta de Instagram en donde se le ve junto con su familia disfrutando de las vacaciones en la Costa del Sol.

Kiko y su mujer Irene Rosales est谩n pasando por uno de los mejores momentos de su vida junto con sus peque帽as. Aunque bien es cierto que ninguno de los dos acudi贸 al bautizo de su sobrino, Curro, hijo de su hermano Francisco Rivera y Lourdes Montes.