Kiko Rivera bromea con su vuelta al deporte

Desde que Kiko Rivera se alejó de los excesos, es una persona nueva. El hijo de Isabel Pantoja ha mejorado visiblemente su aspecto físico, con una bajada de peso que ha sido determinante para renovar también su estado de ánimo.

El Dj y cantante se sometió a una reducción de estómago que le impedía ingerir grandes cantidades de comida, algo derivó en un problema de ansiedad al ser incapaz de tragar determinados alimentos, y que superó con trabajo y esfuerzo.

La vida de Kiko Rivera ha dado un giro de 180 grados en muy poco tiempo y, tras su paso por la casa de Gran Hermano VIP, el hijo de la tonadillera se muestra más feliz que nunca en sus redes sociales.

El cantante, que triunfa con su single 'Mentirosa', ha publicado en su cuenta de Instagram una foto bromeando sobre su regreso al ejercicio y el deporte.

El Dj posa subido a una bicicleta y escribe: "se acerca el verano y con él los paseitos en bicicleta... venga vale no me la voy a dar...no he cogido una bicicleta en la vida huliooooo! Pero he quedado de maravilla". Sin duda, el cantante puede presumir de un sentido del humor impecable. ¡Nos encanta!.