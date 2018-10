La indirecta (muy directa) de Cepeda a Aitana

Si los fans tenían esperanzas de que Luis Cepeda y Aitana retomasen su relación, parece que las cosas entre ellos están más turbias de lo que en un principio hicieron ver los ex concursantes de Operación Triunfo.

La ruptura de Aitana y Cepeda ha coleado bastante en redes sociales, donde los fans de ambos han lamentado que la relación se haya terminado. La noticia de su ruptura provocó una oleada de comentarios negativos y Aitana tuvo que salir al paso de las críticas pidiendo comprensión y agradeciendo el apoyo recibido durante estos meses.

Sin embargo, parece que entre ellos no hay esperanzas de reconciliación. Aunque tanto el gallego como la catalana se han dedicado mensajes de apoyo por sus trabajos (Cepeda promocionaba el libro de Aitana 'La Tinta de Mis Ojos' y ella lo felicitaba por los datos de su single 'Esta Vez') parece que esta ruptura es un punto y final.

En un vídeo que ha circulado a través de las redes sociales, se puede ver cómo un grupo de amigos canta a Cepeda un par de frases de 'Teléfono', el single de Aitana, entre risas y bromas.

La respuesta del cantante no se hace esperar y responde entonando unas frases de 'Ni la Hora', el single de la también triunfita Ana Guerra. "Ya no te doy ni la hora, nadie a mi me controla", canta Cepeda.