Inés Hernand: quién es su novio y cómo pasó de ser abogada a una referente en las redes

Ha pasado de grabar asesorías como abogada para sus suscriptores de Youtube a recibir el cariño y apoyo Pedro Sánchez tras en la alfombra roja más polémica del año, la de los últimos Premios Goya.

De Youtube a ser la voz de una generación

Inés Hernand se ha convertido en los últimos años en una de las comunicadoras más relevantes e inspiradoras de las redes sociales, donde se alza como referente para miles de jóvenes. Sus audaces análisis, rebosantes sarcasmo y picardía, ponen la mirada sobre la corrupción política, las causas sociales y hasta el cotilleo del papel couché.

La siguen más de medio millón de usuarios y en poco tiempo acumula un pasmoso currículum en el mundo del entretenimiento. Conduce varios podcast (Saldremos mejores, Dulces y Saladas, Payasos y Fuego), formó parte del Benidorm Fest como presentadora, ha cubierto eventos como los Latin Grammy para RTVE, presentó con Mercedes Milá el programa No sé de qué me hablas... Es la voz de una generación y su implicación social no entiende de censura y tampoco teme a las voces contrarias.

Sus parejas hasta ahora

Salvo en contadas ocasiones, no ha sido muy dada a pregonar su vida amorosa, pero cuando la ha tenido tampoco la ha ocultado. Se le conocen dos parejas. El cantante de La Pegatina, Adrià Salas, con el que compartía viajes y recuerdos hasta que, sin explicación, se dejaron de seguir en las redes sociales.

No hubo comunicados sobre la ruptura, igual que no se difundieron detalles de su affair con el periodista Álvaro López, con el que no llegó a formalizar públicamente un amor que sí se conocía en los pasillos de las redacciones. Él trabaja en ElDiario.es y parece que continúan teniendo una buena relación.

Su corazón, ocupado por un Dj

Desde hace unos meses, la presentadora se ha expuesto enamorada de nuevo. La exclusiva la destapaba el medio APM, donde el afortunado confirmaba su relación haciendo referencia a la camiseta que llevaba puesta, que había "cogido del armario de Inés" con el permiso de la comunicadora. Una vez el vídeo comenzó a moverse por las redes sociales, la joven tomó la palabra y lo confirmó en su Instagram.

"Ya sabéis que enseño más mi curro que mi vida personal, pero hay cosas que son inseparables en el día a día, así que naturalizarlo con esta comunidad fantástica me parece bien. Solo daré una declaración y es que es inteligente, divertidísimo, generoso, consecuente, reflexivo y sosegado. Im in love girls, esto se aplaude", escribió sobre una foto juntos.

Desde que confirmaron su noviazgo son numerosas las muestras de amor que se dedican en redes.

Su novio: Guillermo Camacho Rodríguez, más conocido como Dj Verse

Es músico, tiene 37 años y nació en Fuenlabrada (Madrid).

Dj Verse es el responsable de los beats que suenan en la FMS, la liga profesional de improvisación de estilo libre. Sin su mesa, las batallas de gallos no sonarían igual, y su papel como productor se ha vuelto indispensable en una competición que siguen miles de jóvenes.

Su interés por todo lo que no era rapear germinó hace más de 10 años. "Empecé a interesarme por la producción musical porque teníamos un grupo en el instituto que hacíamos música, te hablo del año 2000 aproximadamente, con 15 o 16 años. Yo escribía mis letras y era muy penoso , y me di cuenta de que tenía que haber una figura de alguien que se encargase de hacer las bases para poder cantar después las letras. Aunque fuese simplemente recortar bases de otros, pero ya había que hacerlo, así que me lancé a hacerlo yo. Al final te das cuenta de que en el barrio o en el grupo de colegas tiene que haber alguien que sea el que grabe y tenga esa labor", contaba en 2021 en una entrevista con RTVE Playz.

Una labor como beatmaker que le ha llevado grabar algún mini tutorial sobre producción para sus redes sociales. No se considera ningún gurú, pero sí se abre a compartir con la red sus grandes pasiones: hacer música y pinchar.