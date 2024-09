Rubén Ochandiano: su pareja, una nominación al Goya y sus mejores películas tras 'Al Salir de Clase'

Rodolfo Sancho, Raquel Meroño, Leticia Dolera, Olivia Molina, Cristina Castaño, Víctor Clavijo... Son muchos los actores que han hecho una carrera gracias a una serie juvenil de éxito. Al Salir de Clase, que se emitió en Telecinco entre 1997 y 2002, fue un fenómeno que fabricó una cantera de actores que se volvieron reconocibles para el público general.

Rubén Ochandiano era Marcos Jiménez en la tan querida serie, pero también ha tenido papeles fijos en otras series como Los Hombres de Paco, Hospital Central o Vientos de Agua. Su vocación siempre fue la interpretación y el teatro y el cine se encontraba entre sus grandes pasiones.

A sus 43 años, puede presumir de haber convertido su vocación en su profesión y no son pocos los largometrajes que ha asumido. Flores de otro mundo, Los abrazos rotos, Biutiful, Che. Lobo feroz, Daniela Forever, Ya no quedan junglas adonde regresar, Nora & Ely y Zumeca son solo algunas de las películas en las que ha participado.

Su talento ante las cámaras gracias a Silencio roto, de Montxo Armendáriz, que le valió una nominación al Goya como Actor Revelación.

La televisión también es un mundo que le apasiona. Las pruebas de equipo son lo suyo en Pasapalabra, donde se lo ha pasado de maravilla con Roberto Leal, y también ha probado suerte entre los fogones de MasterChef Celebrity. En los concursos también ha tenido recorrido, como Traitors España.

Su pareja y sus hobbies

Vive en Madrid y desde la ventana de su ático ve la puesta de sol cada día. "No me canso. Cada puesta de sol con estas vistas es un regalo", decía en su cuenta de Instagram, donde también comparte los títulos de sus mejores lecturas. Tan Poca Vida, Corazón tan Blanco, La Pasión o El Mundo después del cumpleaños son algunos de los libros más recientes que ha leído.

Aunque muchos actores y personajes públicos acostumbran a compartir en sus redes detalles sobre su vida sentimental, este no es el caso de Ochandiano. No hay rastro ni pistas que apunten a que mantiene una relación con alguien. De hecho, recientemente desvelaba que lleva soltero nueve años y no tiene ningún interés por encontrar pareja.

Eso sí, aunque no es muy amigo de revelar intimidades, sí hay hueco en sus redes para las imágenes sensuales y picantes.