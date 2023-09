Ingresado de urgencia Fedez, el marido de Chiara Ferragni, por una hemorragia interna

El rapero italiano Fedez ha vuelto a verse envuelto en una urgencia médica.

En el año 2022 el marido de Chiara Ferragni tuvo que ser operado de un tumor en el páncreas que le dejó una enorme cicatriz de la que ahora presume en sus fotos de Instagram junto a la influencer y madre de sus hijos, símbolo de que está más vivo que nunca.

Tras una semana sin publicar nada en redes sociales, el cantante de 33 años estaba empezando a levantar sospechas entre sus seguidores de que algo podía estar pasando en su día a día.

Ahora, Fedez ha comunicado a través de Instagram stories que ha tenido que ser ingresado por una complicación de salud que podría haber salido mal si no se hubiese solucionado a tiempo: una hemorragia interna debido a dos úlceras.

"Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor.. Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos", ha informado el italiano a sus 14 millones de seguidores.

La influencer de 36 no se ha pronunciado por el momento, pero ha publicado un story con fondo negro y varios corazones rojos superpuestos que todo apunta a que era en relación al estado de salud de su marido y que habían conseguido solucionarlo.