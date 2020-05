Instagram directo: Bad Bunny canta (y baila) sus propias canciones un pelín achispadillo

Chispeante, eurófico, excitado. Así pudimos ver a Bad Bunny en la conexión en directo de este fin de semana, donde el cantante demostró que hasta un artista como él puede sucumbir a los poderes de la música y el alcohol.

El cantante comenzó una transmisión con sus seguidores de Instagram, probablemente aburrido de pasar tantas horas confinado en casa. Más de 250.000 personas veían en sus pantallas cómo el cantante hablaba de sus días en casa cocinando, grabando bromas, pasando el rato con su chica... El directo duró más de cuatro horas.

El tema comenzó a irse de las manos cuando, según iban pasando las horas, el burbujeo de las copas comenzaba a subir.... Bad Bunny terminó cantando sus propios temas, cuchara en mano, como si fuésemos cualquiera de nosotros de vuelta a casa tras una noche de fiesta. ¡Nos representa!

"AGARREN SU MICRÓFONO" - Bad Bunny "canta" 'Si Veo a Tu Mamá'

EL MISTERIOSO TEMA QUE NUNCA VERÁ LA LUZ

El cantante habló de una misteriosa colaboración que quedó parada porque "esa persona" terminó echándose para atrás. En Twitter el nombre que más sonaba era Don Omar, ya que el artista anunció en sus redes un featuring que nunca llegó a ver la luz. Al final, Bad Bunny reproduce unos segundos de la misteriosa canción.

"Cuando yo digo que un tema es con alguien, es con esa persona. Este podría haberlo sacado con 15 personas, con el que sea. Pero no, porque cuando yo lo hice, la vibra y todo lo que surgía era con esa persona, quien dijo que sí y luego que no... Pues no sé. Yo, punto y se acabó, pero el tema se murió. No iba a rellenar un vacío que solo puede rellenar esa persona. Y este era el tema".

TOP MOMENTAZOS - BIEN DE PERREO 🤪

"El primer trago tras la cuarentena" 🍻

'Yo perreo sola' 🍑🍑

Safaera con su chica, Gabriela 😋😋

"Baby tú me gustas" 😍😍

Ataque de tos 😖