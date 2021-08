Ismael Beiro revela las secuelas que aún tiene 19 años después de su accidente de moto

Ismael Beiro se hizo conocido en el año 2000 por ganar la primera edición de Gran Hermano en España. Durante 89 días, Ismael se hizo con el cariño del público conviviendo junto a sus compañeros en la edición más austera del reality, por aquel entonces en una casa ubicada en Soto del Real.

Dos años más tarde, Ismael volvía a ser noticia por un triste motivo: un vehículo le arroyó mientras circulaba en moto provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que le hizo permanecer en coma durante 40 días.

19 años después, el gaditano ha vuelto a hablar de ese fatídico día durante una entrevista para Outdoor. Además de presentar su libro La vida es trading, para saber entender la bolsa, sector en el que se ha especializado, Beiro ha querido recalcar la importancia de saber disfrutar de la vida.

Cuando le han preguntado por su accidente, Ismael ha explicado que recientemente felicitó a su amigo el actor Pol Mainat, que ha pasado su primer cumpleaños sin su madre, Rosa María Sardà.

"Le dije 'Vive, disfruta. Te lo digo yo que después de un accidente y verme 40 días en coma, de poder haberme quedado en ese accidente... De empezar de nuevo la vida con la cabeza en otro sitio, mareado, con dificultades físicas para poder volver a andar, roto entero... Cuando pasan dos años para poder recuperarte, y muchos años más para poder recuperarte del todo, te das cuenta de que lo importante es la vida. Y que la vida hay que disfrutarla".

El olfato y la movilidad, secuelas permanentes

Un accidente que a pesar de llevar muchos de trabajo para su recuperación, le ha dejado algunas secuelas de por vida: "No tengo olfato. Yo creo que he pasado el covid cuatro veces, pero no tengo olfato", ha bromeado, y añade: "La comunicación de la nariz al cerebro está interrumpida, nunca más voy a volver a oler en mi vida. Pero sí que tengo un mecanismo de defensa que cuando hay un olor fuerte es como si se me entaponara la nariz".

Pero el olfato no es la única secuela permanente que le ha quedado del accidente, la movilidad de su pie también se ve afectada: "Tengo el pie un poco limitado. La mayoría de la gente puede flexionarlo entero y yo solo puedo flexionarlo un poco. Por ejemplo, alguna vez que he jugado algún partido de fútbol con amigos, hay un momento en el que el pie se agota y te caes al suelo de repente".

Problemas de coordinación mental

Sobre su estado anímico, Ismael ha confesado que cree que no sufrió ninguna depresión tras el accidente, y que si la sufrió no se dio cuenta. Lo que sí que ha visto con el tiempo es que su mente no estaba funcionando de la misma manera que antes, asegurando que "decía muchas tonterías".

"El problema fue que yo empecé a trabajar demasiado rápido después del accidente. Tendría que haberlo dejado, y haber hecho mi aparición en televisión con mucho más tiempo. Porque no tenía toda la coordinación que puede tener una persona en un estado normal. Y a lo mejor decía lo que me daba la gana o algo que no tenía nada que ver con el tema que se estaba tratando", ha explicado.

Y sobre lo de volver a conducir una moto, Ismael tiene claro que, de momento, como mucho será en "una moto de agua": "Me cuesta volver a subirme a una moto después de 19 años pero por el respeto a todas esas personas que sufrieron mi accidente".