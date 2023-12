Jada Pinkett se contradice y asegura que la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 salvó su matrimonio

Después de asegurar que no quería casarse con él y revelar que llevaban siete años separados, Jada Pinkett Smith sorprende afirmando que la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 fue la clave para sustentar su matrimonio.

Hace unos meses salieron a la luz las memorias en Jada Pinkett Smith, en las que dejó al mundo con la boca abierta con sus revelaciones.

La productora dio una entrevista en exclusiva con la revista People, donde habló del hecho de que llevaba siete años separada de Will Smith, desde el año 2016, y que, cuando pasó la polémica del bofetón a Chris Rock en los Oscar 2022, ellos ya no estaban juntos.

Pinkett aseguró que acudieron al evento "como familia, no como marido y mujer", y por eso le extrañó tanto la reacción de su "exmarido" tras la broma del presentador sobre su alopecia.

"No, no está siendo una función", pesó Jada cuando vió el percal. "Incluso ahí sigo sin tener claras las razones por las que Will está tan enfadado. Hemos hecho vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando oigo a Will exclamar ‘esposa’ en el caos del momento, sufro un giro interno de: ‘Joder, soy su esposa”.

Ahora, en una entrevista con Mail Online, Jada ha asegurado que esa bofetada salvó su matrimonio, una afirmación y tanto contradictoria respecto a las palabras que hijo hace tan solo unos meses.

"Casi no fui a los Oscar ese año, pero estoy encantada de haberlo hecho", ha expresado. "Lo llamo "el bofetón sagrado" ahora porque muchas cosas positivas vinieron tras eso".

"Ese momento en el que se destapa la olla es cuando ves donde estás realmente. Después de todos esos años intentando descubrir si me iría del lado de Will, me hizo falta el bofetón para darme cuenta de que nunca le dejaré. ¿Quién sabe lo que sería de nuestra relación si eso no hubiese pasado?", ha revelado.

La actriz también ha asegurado que si no hablaron antes de su separación es porque Will no estaba preparado, pero después de sus declaraciones entendemos que, aunque vivan separados, siguen siendo un matrimonio.