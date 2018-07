Jay de The Wanted ¿pillado en bolas?

Las fans de The Wanted se han revolucionado al aparecer una supuesta foto de Jay McGuiness enseñándolo todo a la webcam. Como era de esperar, su representante ha desmentido que sea él por "numerosas razones".

¿Es Jay de The Wanted? / europafm.com

The Wanted se han convertido en una de las boybands más exitosas del momento. Y como pasa en estos casos, siempre están en el punto de mira.

Las alarmas saltaron en los foros al aparecer una provocativa foto en la web Chatroulette de un chico desnudo que todos afirmaban que se trataba de Jay McGuiness. En la imagen podemos ver al supuesto componente de The Wanted totalmente desnudo enseñando sus encantos a la webcam.

Como era de esperar, el representante de The Wanted se ha apresurado a desmentir que sea Jay el de la imagen, según afirma el diario Mirror. Pero la verdad es que no es la primera vez que se filtran imágenes de famosos desnudos y que, en la mayoría de los casos, siempre acaban negando ser ellos sea cierto o no.

Nosotros dejamos que sean las propias fans de The Wanted que vean y juzguen si se trata del cantante o no.