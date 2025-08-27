Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Los rumores empezaron a circular a principios de verano y ahora parece que por fin se han confirmado.

¡Hola! publica este miércoles en exclusiva la noticia: Enrique Iglesias y Anna Kournikovaesperan su cuarto hijo.

El cantante de 50 años y la extenista de 44 ampliarán la familia a finales de 2025 cuando, según la revista, está previsto que nazca el más pequeño del clan. La pareja todavía no ha dicho nada al respecto.

El reportaje de ¡Hola! incluye fotografías exclusivas de Kournikova, quien actualmente estaría en el ecuador del embarazo.

Los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

El bebé sería el cuarto del clan. Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen otros tres hijos.

Lucy y Nicolás nacieron en diciembre de 2017 y tienen actualmente siete años. La pareja mantuvo en secreto el embarazo y fue TMZ la encargada de revelar la noticia del nacimiento.

En 2020 nació Mary, actualmente de cinco, de la que compartieron emocionantes imágenes del nacimiento días después en redes sociales. Pese a ello, no fueron quienes dieron la exclusiva. El hermano mayor de Enrique, Julio José Iglesias, la adelantó en una entrevista en la radio. "He sido tío", dijo durante la charla.

Enrique Iglesias y Anna Kourniko llevan 24 años juntos. Se conocieron en 2001 durante el rodaje del videoclip de Escape y poco después empezaron su relación. En agosto de 2002 hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards en Nueva York.