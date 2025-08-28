'Cuerpos especiales' te lleva a México a cubrir el fin de gira de Leiva

¿Eres fan de Leiva ? Esto te interesa. Cuerpos especiales regresa este lunes 1 de septiembre con una sorpresa Gigante para todos sus oyentes. El mejor morning de la radio busca al mejor reportero para vivir el concierto fin de gira en México. Demuestra que lo eres y conviértete en nuestro enviado especial en CDMX.

Terminar las vacaciones de verano siempre cuesta, pero hay alicientes a la vuelta de la esquina que resultan muy motivadores. Estamos seguros de que el primer premio de la temporada de Cuerpos especiales lo es.

El morning más divertido de la radio vuelve este lunes 1 de septiembre a lo grande... ¿o deberíamos decir a lo Gigante?

Si eres fan de Leiva esto te va a encantar porque puedes convertirte en enviado especial a su concierto fin de gira en México. El 16 de enero de 2026, puedes despedir Leiva Gigante Tour desde el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Un planazo al que podrás llevar al compañero de viaje que tú quieras.

El concurso arranca el lunes 1 de septiembre con el inicio de temporada y se cierra el viernes 5, cuando conozcamos al ganador de este premio tamaño Gigante que incluye los vuelos, las noches de hotel y, por supuesto, las entradas para ver a Leiva tocar en el Coloso de Reforma en el que debutó en octubre de 2023 y del que se despidió con un claro objetivo: "Ya estoy tramando la vuelta".

Ahora regresa y en Cuerpos especiales buscan al mejor reportero para que viva de cerca este reencuentro con el público mexicano. Solo tendrás que demostrar que lo eres y podrás vivir de cerca esta experiencia única.