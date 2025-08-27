¿Quién es Travis Kelce?: El jugador de la NFL con el que se casa Taylor Swift

¿Quién es Travis Kelce?: El jugador de la NFL que le ha pedido matrimonio a Taylor Swift | GETTY

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar". Con esta llamativa frase, la pareja del momento ha compartido a sus millones de seguidores el anuncio de su boda. Lo cierto es que, pese a la normalidad que sugiere la frase, lo único normal que posee esta pareja es el amor que sienten el uno por el otro.

Con once álbumes de estudio lanzados y una gira de 21 meses a sus espaldas, la protagonista del Eras Tour también se encuentra actualmente bendecida por el amor. Hace dos años, Travis Kelce llegó a sus vidas y según parece van a estar juntos "hasta que la muerte los separe"

Pero, ¿Quién es Travis Kelce? Además de ser el prometido de Taylor Swift, Kelce es uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la historia, contando también con una faceta audiovisual que le ha convertido en todo un hombre de negocios.

¿'Tight End' o jugador de baloncesto?

Nacido en Cleveland Heights, Ohio, en 1989, el pequeño Travis soñaba con convertirse en jugador profesional de baloncesto. De hecho, en uno de los episodios del pódcast que comparte con su hermano Jason, Travis respondió a la pregunta de qué persona querría ser durante dos días: "Lebron James", dijo sin pensárselo dos veces.

No obstante, su versatilidad como atleta le ha llevado a convertirse en uno de los mejores jugadores de la NFL. Con casi dos metros de altura—1’96m para ser exactos— y 113kg, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ya ha ganado tres Super Bowls. Ya lo avisaba Taylor Swift en su canción So Highschol: "Tú eres bueno con la pelota / yo con Aristóteles", la estadounidense no se equivocaba.

Quién sí lo hizo, fue Kelce en 2016, cuando en el juego: Marry, kiss or kill que: "sintiéndolo mucho mataría a Ariana Grande, se casaría con Katy Perry y se besaría con Taylor Swift". No obstante, en los últimos años Kelce no se ha vuelto a equivocar delante de las cámaras, de hecho ha sabido muy bien como sacarles partido.

Podcast 'New Heights' con su hermano Jason

En 2022, los hermanos Jason y Travis Kelce, ambos jugadores de fútbol americano —aunque Jason ya retirado— crearon un pódcast llamado New Heights, en el que además de hablar de la NFL y otros titulares deportivos, debaten otros temas… como el nuevo álbum de Taylor Swift. Fue en uno de sus episodios donde Swift anunció el lanzamiento de The Life of a Showgirl.

Su cameo en Happy Gilmore 2

Al margen de haber ganado 100 millones de dólares por el pódcast después de haber firmado con Amazon en 2024, Kelce también ha aparecido en cámara en otras ocasiones. Happy Gilmore 2—conocida en español como Terminagolf2—, la película protagonizada por Adam Sandler, ha contado con cameos muy destacados: Margaret Qualley, Bad Bunny y como no, Travis kelce son algunos de los que más revuelo han causado.

En la escena que protagoniza Kelce, se encuentra atado sin camiseta en el poste de una farola, cuando Bad Bunny aparece en su papel de camarero y le hecha miel por encima, lo que provoca que le ataque un oso.