Jedet: "Me están llegando mensajes de niños y niñas trans diciendo que los estamos ayudando"

Ya se ha estrenado el primer capítulo de 'Veneno', y aunque Jedet no aparece hasta en el tercer capítulo, nos cuenta que ya le está llegando el feedback: "Me están llegando mensajes de niños y niñas trans, que han conseguido ver el capitulo aún siendo menores. Y me hace mucha ilusión que nos digan que los estamos ayudando", y añade: "Me hace mucha ilusión estar en un proyecto que no es solo una serie, es una revolución social. Creo que hacía falta en España".

IMPORTANCIA DE 'VENENO' EN LA ACTUALIDAD

"Este proyecto ha llegado ahora por algo", nos explica la actriz, "han surgido partidos políticos que intentan acabar con todo el progreso que la gente ha conseguido. Las agresiones ha personas LGBTI han aumentado, la LGBTfobia también. El arte no es solo arte, el arte tiene algo social y Veneno' tiene algo social muy importante"

INTERPRETAR LA PRIMERA ETAPA DE LA VENENO

Jedet interpreta la primera etapa de Cristina, conocida como La Veneno, cuando todavía era Joselito: "Fue muy dificil prepararme porque yo soy una mujer trans en plena transición. Tuve que parar mis cirugías para interpretar esta etapa de Cristina, tuve que empezar mas tarde con mi reemplazamiento hormonal y tuve que verme caracterizada de nuevo con barba, como chico", explica.

VOLVER A LA INTERPRETACIÓN

Jedet, que está compaginando su carrera como actriz con la musical, nos explica qué ha sido lo más difícil de interpretar a Cristina: "Llevo un año entrenando para tener el cuerpo más parecido a ella, haciendo dieta, entrenando el acento.. Pero lo más difícil ha sido volver a actuar porque sufría mucho. Y verme actuando otra vez con el peso de un papel protagonista ha sido duro, no hubiese hecho un papel protagonista si no fuese por algo que me removiese las tripas"

