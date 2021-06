Jessie J revela que sufre una enfermedad en la garganta: "Siento dolor todos los días"

Jessie J está atravesando una época muy complicada. La cantante se ha confesado en su cuenta de Instagram donde ha revelado que tiene una enfermedad en la garganta que le impide cantar y hasta hablar.

Según el testimonio de la cantante, lleva cuatro o cinco meses lidiando con un problema en la garganta y las dificultades que supone. "La primera canción que canté fue I Want Love. El solo hecho de escucharme cantarlo y sentirme tan vulnerable mientras cantaba me hizo llorar", escribió.

"Nunca hasta el día de hoy —desde que lo grabé— he podido cantarlo debido al dolor que estoy experimentando. Hombre, ha sido difícil no cantar". "Es literalmente mi salvavidas y mi felicidad. Estar callada no es algo en lo que sea buena. O me hace sentir como yo misma. Dios sabe que soy ruidosa", añadió Jessie J.

"Fue en ese momento que supe que necesitaba ser honesta conmigo misma y honesta con vosotros y explicar lo que está pasando... Ser totalmente real, tener vuestro apoyo y amor me ayudaría a superar esto más rápido. Estoy segura".

Nódulos y reflujo

"En febrero comencé a sentir un ardor en la garganta constantemente. Lo ignoré un poco porque supuse que era fatiga del estudio", confesó Jessie J en su Instagram. "Cuando fui a ver a un médico, me dijeron que tenía reflujo ácido importante y nódulos porque seguí cantando con reflujo ácido que probablemente fue causado por los esteroides que había tomado para curar una afección en el oído a fines del año pasado".

Para corregir el reflujo ácido, que causó ampollas en la garganta, empezó a tomar antiácidos pero "no funcionó". Jessie J añadió que le han realizado varias pruebas, incluso han introducido cámaras por su nariz para ver bien el problema de su garganta que parece no tener solución.

"Todavía siento dolor todos los días", confesó en su escrito. "Con el descanso y un poco de conversación/canto, los nódulos desaparecieron. Como Olaf al sol. Pero todos los médicos me han dicho que si canto los nódulos simplemente volverán".

Jessie J explica que con su confesión no pretende dar pena sino explicar los motivos por los que, a pesar de haber lanzado un nuevo single —I want love—, no ha podido hacer promoción en los últimos meses.

Otros problemas de salud

Este no es el primer revés de salud que sufre Jessie J. La cantante sufrió a finales de diciembre la síndrome de Meniere. "Me desperté y sentí que estaba completamente sorda del oído derecho, no podía caminar en línea recta".

Ahora, la cantante espera superar poco a poco estos problemas de salud que está sufriendo y confía en poder retomar su actividad muy pronto.