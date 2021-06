Escucha el esperado regreso de Jessie J: "Una canción que suena clásica y moderna a la vez"

El nuevo himno de Jessie J se llama I want love. La cantante y compositora británica está de vuelta con un adelanto de su quinto álbum. Un trabajo en el que cuenta, nada más y nada menos, que con la colaboración del productor Ryan Tedder, ganador de tres premios Grammy. Tedder trabajó antes con Beyoncé y Adele.

"Quería una canción que sonara clásica pero moderna a la vez", dice Jessie J sobre este regreso, que supone su vuelta tras más de dos años sin lanzar ningún trabajo. "[Quería] grandes voces y, sobre todo, conseguir que todos acaben en la pista de baile".

I Want Love, que llega cuando se celebra el décimo aniversario del primer LP de Jessie J, Who you are, es el primer adelanto de su quinto esperado álbum de larga duración. Llegará a finales de este año y estará coescrito y producido por Tedder.

En 2011 el disco Who you are convirtió a Jessie J jessie j wikie. Llegó y arrasó. No solo fue platino, sino que también produjo el cuádruple platino Price Tag y el platino Domino.

Ese primer disco hizo historia como "el primer álbum de una artista británica en producir seis o más éxitos top 10 en el Reino Unido". Además, la artista recogió el Critics' Choice BRIT Award 2011 y el Sound of 2011 de la BBC.

Después llegó Alive, en 2013, y Sweet Talker le siguió en 2014 irrumpiendo en el Top 10 del Billboard Top 200. Incluía el ocho veces platino Bang Bang con Ariana Grande y Nicki Minaj.

A lo largo de 2018, sacó R.O.S.E. en cuatro partes con aclamación de la crítica y lo apoyó con una gira mundial de entradas agotadas. Ese año Jessie J viajó a China y se unió al programa de televisión SINGER, un concurso de canto donde actuó cada semana frente a una audiencia de televisión de 250 millones. La gala final logró mil millones de espectadores. Jessie J no solo fue la primera artista internacional en competir junto a los artistas más grandes de Asia, sino también la primera en ganar.