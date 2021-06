Jessie J, ¿representante de Reino Unido para Eurovisión 2022?

Los medios de comunicación en Reino Unido apuntan que la cadena de televisión pública BBC estaría pensando en contar con una estrella internacional para representar al país británico en Eurovisión en 2022 y acabar con su mala suerte en el festival.

Según el diario The Sun, Jessie J es la favorita para desempeñar esta labor e incluso apuntan a que los productores que se encargan de preparar la propuesta de Reino Unido para Eurovisión ya habrían contactado con la cantante.

Tras el fracaso de Eurovisión 2021, donde no consiguieron sumar ningún punto del televoto del público europeo ni del jurado y quedaron relegados al último lugar con cero puntos, los miembros de la delegación británica están buscando un giro con el que impactar a Europa y, sobre todo, conseguir que los eurofans empujen por su propuesta y mejorar sus resultados.

"Están desesperados por hacer borrón y cuenta nueva después del fracaso", en referencia a los malos resultados de su participación con James Newman. El objetivo principal es encontrar "un talento top con exposición internacional", afirman desde la cadena. "Están decididos a volver peleando y piensan que Jessie J sería perfecta. Tiene un gran número de seguidores en Europa".

Por delante queda una ardua negociación, no solo por los problemas de agenda de la artista internacional, sino porque un mal resultado podría condicionar su carrera en la industria musical.

El fracaso de Bonnie Tayler

Sin embargo, esta estrategia no es nueva en Reino Unido y sus resultados no han sido tan positivos como se buscaban. La estrella internacional Bonnie Tyler acudió a Eurovisión 2013 en Malmö para interpretar la canción Believe in me. Si bien la artista consiguió mejorar la posición de su antecesor, lo cierto es que tuvo que conformarse con el puesto 19, una posición muy alejada del deseado top 10. ¿Podría realmente Jessie J mejorar los resultados de Reino Unido en Eurovisión?