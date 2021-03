Los terribles sueños de Jordi Sánchez mientras estuvo en coma por el COVID

Jordi Sánchez ya se encuentra en casa, fuera de peligro tras haber permanecido ingresado casi un mes por los efectos del COVID. El actor estuvo en la UCI en coma y vivió unos momentos muy duros que ahora ha querido compartir con todos durante una entrevista en la radio.

Fueron 24 días intubado en coma en la UCI del Hospital Fundación Jiménez Díaz, un largo tiempo en el que Jordi Sánchez tuvo sueños horribles. "Pensé que mi hijo estaba muerto. Estaba triste y hecho una mierda. Hasta el tercer día no me atreví a preguntar si lo que había soñado era verdad. Luego me dijeron que no y me puse a llorar".

Las alucinaciones que vivió el actor fueron como "vivir en un mundo paralelo durante esos 24 días". Y aseguró: "Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas. Incluso llegué a hacer los papeles para enterrar a mi hijo". Unos sueños muy dolorosos que el propio actor pensó que eran verdad.

En esta entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio, Jordi Sánchez ha contado lo difícil que ha sido recuperar su vida normal. "Después de 24 días en coma inducido, cuando me despertaron no podía ni caminar ni hacer nada, ni siquiera escribir. A los dos días ya escribía y a los cuatro ya caminaba".

Todo comenzó como una gripe normal, pero al no terminar de encontrarse bien el actor acudió al médico y descubrieron la neumonía por la que tuvo que permanecer en la UCI del hospital.

Contagio en el rodaje

Sin tener la certeza, Jordi Sánchez cree que el contagio pudo producirse en el rodaje de su última película. "Nos ponían el palito por la nariz y nos miraban con lupa, pero hay un momento en el que tienes que trabajar sin mascarilla. Cuando te la quitan no sabes si la persona que tienes delante está contagiada o no", ha explicado. Quizá otros compañeros de reparto también se contagiaron, pero Sánchez precisó asistencia médica para superar este virus.