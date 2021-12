José Coronado e Isabel Pantoja: un romance de película con infidelidad a Paola Dominguín

Te interesa Así es Candela, la discreta hija de Jose Coronado y Mónica Molina

En 1990 Isabel Pantoja se besaba por primera vez con un hombre cuyos labios no eran los del fallecido torero Francisco Rivera Paquirri. El destinatario del beso fue José Coronado en el rodaje de la película Yo soy esa, pero todos los miembros del equipo de producción intuían que su pasión iba más allá de la ficción. Ni José Coronado ni Isabel Pantoja querían que su romance fuese de dominio público, así que los camerinos de la película se convirtieron en testigos de este romance secreto.

Fue el 24 de noviembre de este mismo año cuando la revista Pronto anunciaba el romance entre Isabel Pantoja y José Coronado a bombo y platillo. Una noticia que causó gran revuelo entre el público, ya que el actor mantenía una relación en ese momento con Paola Dominguín, hermana de Miguel Bosé.

Paola Dominguín // GTRES

A pesar de haber llenado infinitas portadas de titulares repletos de preguntas frustradas por una ausencia de respuestas, no fue hasta hace pocos meses cuando la hermana de Miguel Bosé se pronunciaba sobre cómo nació este amor. Además, se ha abierto en canal expresando lo que supuso para ella el fin de su relación con Coronado.

Treinta años después, se destapaba la mentira y se confirman las sospechas: la benjamina de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé confirmaba en el programa Sábado Deluxe la verdad de aquel idilio: "Me dijo'estoy enamorado de Isabel'".

José Coronado: "Estoy enamorado de Isabel"

Según declaró Paola Dominguín en Telecinco, fue el propio actor quien le confirmó que estaba enamorado de la tonadillera. "Me lo dijo Coronado a mí", aseguró mientras recordaba uno de los momentos más difíciles para ella: "Me dijo 'estoy enamorado de Isabel' y le dije 'pues disfruta y adiós muy buenas'. Era un dramón. Yo estaba enamorada de él, pero lo encajé. Si estás enamorado, hay que disfrutarlo".

La hermana de Bosé confesó que "era una relación sincera, prefiero que me lo digan a que me mientan. Lo aceptas con dolor" y añadió que "lo pasé mal y por eso lo dejé. Después de esta hubo más cositas y le dejé".

Además, la expareja de José Coronado pareció tenerlo muy claro: "Simplemente no quiero una pareja así y por eso no me la quedé. Cuando alguien te dice estoy enamorado, no hay más que hablar, como es lo más bonito, disfrútalo".

Miguel Bosé: el primero en conocer la infidelidad

Paola Dominguín explicó que su hermano, Miguel Bosé, supo del romance entre José Coronado e Isabel Pantoja antes que ella. Un día, la tonadillera llamó a casa del actor, con la poca fortuna de que Bosé, que allí se encontraba, cogió el teléfono. El cantante reconoció a Isabel y ella le dejó un recado: "Solo que le ha llamado Maribel".

Bosé le preguntó si mantenía un romance en secreto con la cantante y él fue sincero, contándole que Paola no sabía nada, pero que lo intuía. Miguel no le contó nada a su hermana hasta unos años después, antes de decidir separarse en 1991.