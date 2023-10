Julia Medina confirma que 'Julright', el nombre de su relación con Carlos Right, fue verdad

Durante una hora y media, Julia Medina se ha sentado en el micrófono del podcast Animales Humanos para contar, con pelos y señales, cómo nació su relación con la música, su experiencia en Operación Triunfo y lo difícil de mantenerse en la industria.

Y... entre tema y tema, la gaditana de 28 años —que quedó quinta finalista en el programa y un año después de salir de la academia sacó su primer álbum de estudio, No dejo de bailar— ha sido preguntada por la relación que, desde fuera, los fans dieron por sentado con otro compañero, Carlos Right, que se ha retirado de la industria hace escasos meses, y a la que se denominó como Julright.

"¿Era cierto?" se repregunta la propia artista. Para luego contestarse: "Sí y no. Te están grabando 24 horas y claro, lo que yo no sabía es que te grababan la mirada, el te toco así... Cosas muy sutiles que yo estoy viviendo en mi inocencia de dejarme llevar. Cuando salí y vi un vídeo resumen me eché las manos a la cabeza dije: 'wow'. Claro eso está todo compacto", relata sincera la de San Fernando de 28 años.

Como pasa en la televisión, la audiencia cree en una realidad producto de lo que ve y lo que interpreta. "Hubo mucha gente que se enamoró de esa historia. Ya luego al salir sí que pasaron cosas". Después de aquello, cantaron algunas veces en directo. "¿Una ruptura más?", preguntaba el entrevistador. "Una ruptura más. Voy a hacer un disco que se llame Canciones a mis ex", ha reído divertida la artista. "No, hombre, no hay tantos".

A raíz del tema, Medina también ha contestado sobre el "abandono" de Carlos, que se ha retirado este año de la industria. "Lo más complicado es la estabilidad mental, de poder con la presión de: tengo que sacar esto, tengo que publicar lo otro". "Carlos es un tío que ya tenía la vida resuelta de antes de OT, tiene las ideas clarísimas, y no va a dejar nunca la música porque forma parte de él, está dentro de él. Seguirá haciendo cosas, pero no con la presión de tener que sacar música por salir de OT".

La experiencia de Julia Medina en la academia de OT

Al primer álbum de la cantante le siguió Epicentro, que lanzó en octubre de 2021, tras el que llegó un parón de casi dos años que terminó con el lanzamiento de Cara B en julio, ADIÓS en octubre y su participación en el programa Dúos increíbles.

Sobre ello y sobre empezar la carrera musical nada más salir de un programa de televisión de éxito también ha charlado. "Entrar en OT es como tener los trucos del Super Mario, estás en unos niveles que no te corresponden y cuando hice la gira sola con la guitarra era como: 'vale. voy a empezar de 0: mundo 1, fase 1 y vamos poco a poco', y me siento en ese camino", ha aclarado.

"Al principio todo era increíble porque salía de OT, y estás en la cresta de la ola, todo se llenaba, aforos enormes... Y yo en mi inocencia pensaba que eso iba a ser así. [...] De repente me vi haciendo la gira en un coche de alquiler con mi manager y mi guitarra y me alegré muchísimo de vivirlo". Le sirvió para "ponerse las pilas" y ganar la experiencia de empezar desde el comienzo. o saco yo.