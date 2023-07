El exconcursante de OT Carlos Right se retira de la industria musical

Este lunes ha sido especialmente duro para Carlos. El que fue concursante del programa musical Operación Triunfo 2018 ha hecho público, a través de un comunicado en su cuenta de redes sociales, que deja la industria musical en la que se embarcó hace cinco años. Aunque aclara: "NO de la música, que me va a acompañar siempre".

Carlos Ruiz Arévalo, el nombre real que se esconde bajo Carlos Right, ha comenzado el mensaje admitiendo lo difícil que es para él dar el paso: "Se me hace difícil escribir esto, pero siendo sincero, sabía que el momento llegaría un día u otro".

Así, el joven de 30 años ha confesado que no era ninguna sorpresa para él. "[Dejo] un mundo en el que me metí hace 5 años, sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar. Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo".

Ha hecho referencia a los bonitos recuerdos que guarda de su gira a lo largo y ancho de España. "Yo he cumplido un sueño y vosotrxs estabais en él", se ha dirigido a sus fans (solo en Instagram cuenta con 187 mil seguidores).

El de Barcelona ha reconocido que prefiere retirarse que no ser dueño de su carrera. "Veo que lo que viene ahora no me va a hacer tan feliz como lo he sido, porque hay cosas que yo no puedo controlar y no están en mis manos". Y ha señalado un fin de etapa que se cierra con su último single, lanzado hace medio año, Mi mundo, una carta de amor que también puede ser una declaración de intenciones sobre su propia trayectoria:

Cuántas vueltas por el mundo entero

Es tan fácil ganar o perder

Yo solo quiero ser lo más sincero

Que mi corazón me deje ser

Carlos Right - Mi Mundo

Desde que salió de OT, el cantante ha sacado más sencillos, como Se te nota o Perdóname (2019), Marinero,Prisionero y Borrándote en 2020. También lanzó Acuérdate a dueto con Javi de Efecto Pasillo y Claudia Martinez el año pasado.

Por último, el extriunfito ha desvelado qué pasará ahora que va a apostar por un nuevo proyecto laboral y familiar: "Me ilusiona mucho y le quiero dedicar todo mi tiempo".

Sus compañeros de OT África Adalia, Dave Zulueta o Noelia Franco han comentado la publicación del artista animando y dándole fuerzas. Otros exconcursantes de otras ediciones como Samantha y Ricky Merino también lo han hecho, sin quedarse atrás la "madre" de todos en la academia, Noemí Galera, que le ha comentado: "Te abrazo fuerte, precioso".

Con el cariño y el calor de todos sus seguidores, Carlos Right abandona el escaparate musical. Estaremos a la espera de ver su nueva y seguro que emocionante deriva y le deseamos lo mejor.