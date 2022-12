Justin Bieber, muy enfadado con una conocida marca de ropa por usar su imagen: "Es una basura"

Te interesa Justin Bieber cancela su gira mundial por problemas de salud y eso afecta directamente a España

Justin Bieber ha querido dejarle las cosas claras a sus fans. El cantante canadiense de 28 años se ha dirigido a sus seguidores de Instagram para advertirles, a través de Stories, sobre el uso que una conocida marca de ropa ha hecho de su imagen.

"Yo no he aprobado ninguna de las colecciones de merchandising que han publicado desde H&M", ha escrito el cantante, cuya imagen fue utilizada por la firma para crear camisetas, tote bags y fundas de móvil, entre otros productos. "Todo esto ha sido sin mi permiso y aprobación", ha añadido Bieber sobre los productos que ya no están a la venta.

El cantante, que suma más de 270 millones de seguidores en esta red social, ha publicado también una advertencia a los posibles compradores: "Que no os tomen el pelo: si estuviera en vuestro lugar no lo compraría".

"La colección que han hecho de mí es una basura y ni siquiera le he dado el visto bueno. No os la compréis", ha añadido sobre las productos que llevan su nombre y que ya han desaparecido de la web.

La publicación de Bieber ha provocado gran revuelo entre los seguidores e incluso en la compañía. Un portavoz de H&M ha emitido un comunicado negando los hechos. “Al igual que con todos los demás productos y asociaciones con licencia, H&M ha seguido los procedimientos de aprobación adecuados”, dice el texto recogido por al agencia Reuters.