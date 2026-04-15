Ye (Kanye West), acusado de dejar inconsciente a un hombre de un puñetazo

A pesar de que Kanye West, ahora conocido como Ye, tiene pendientes este año varias fechas para actuar en varios lugares del mundo, la suerte no parece estar de su lado.

Recientemente,el Reino Unido le prohibió la entrada al país, cancelándose su actuación en un festival, y ahora se ha visto obligado a posponer su show en Marsella programado para el 11 de junio tras las amenazas de cancelación del Ministro de Interior francés.

Sin embargo, este no ha sido el único varapalo que el cantante ha recibido recientemente, sino que ayer mismo se hizo pública una denuncia contra él por haber golpeado a un hombre y dejarlo inconsciente.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según informa People, los hechos habrían tenido lugar en el Chateau Marmont, un hotel de West Hollywood al que desde hace años acude la élite de Hollywood.

Supuestamente, Ye se acercó a un hombre que estaba sentado en una mesa en el jardín sobre las 23:00 del 6 de abril de 2024.

Jardín del Chateau Marmont, en Los Angeles | Gtres

"Sin previo aviso, le dio un puñetazo en la cara", refleja la denuncia, en la cual se le acusa de agresión y de infligir intencionadamente angustia emocional.

Además, la denuncia refleja que, debido al golpe, cayó al suelo, se golpeó en la cabeza y perdió el conocimiento. A pesar de ello, Ye habría seguido golpeando al hombre mientras seguía inconsciente.

Los motivos de la agresión

Según señala el hombre, en los días siguientes el rapero lo acusó de "tener una conducta ofensiva e inapropiada hacia una mujer en la fiesta de [West]".

Sin embargo, en la denuncia alegan que el hombre "no incurrió en ninguna conducta inapropiada u ofensiva con ninguna mujer del grupo de [West] ni con ninguna otra persona", y así se demuestra en las grabaciones de vídeo del lugar.

Tal y como ha declarado el abogado del hombre al hacerse público el caso, siempre pretendieron resolver este asunto "de forma confidencial", e incluso utilizaron un nombre falso para la víctima, pero señalan que "la denuncia habla por sí sola".