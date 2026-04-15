Kanye West pospone su concierto en Marsella ante su veto en Francia

Las declaraciones de Kanye West le están pasando factura al rapero en su próxima gira, y ahora es Francia quien quiere prohibir su concierto en Marsella. Ante tal situación, el artista ha decidido adelantarse y posponer el show que tenía programado para el 11 de junio.

La selecta gira de Kanye West está creando mucha polémica.

Después de una venta de entradas con una dinámica conflictiva en los precios para su concierto del Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los conciertos del rapero en Reino Unido fueron prohibidos. Y, ahora, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha estado estudiando las vías legales para prohibir el show del estadounidense de este verano en Marsella.

El rapero tenía previsto para el 11 de junio un concierto en el estadio Vélodrome de Marsella (sur) con su Ye Live Concert Tour, pero debido a sus declaraciones antisemitas el gobierno francés habría intentado cancelarlo.

Ante esta situación ha sido el propio Kanye West quien ha tomado medidas. "Tras mucha reflexión, he decidido posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso", ha publicado el rapero en su cuenta de X.

"Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto. Mis fans lo son todo para mí. ¡Espero con ansias los próximos conciertos! Nos vemos en la cima del mundo", ha justificado el rapero. De momento, el artista no ha anunciado otra posible fecha para el concierto.

Una polémica de hace meses

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, había expresado a principios de marzo su rechazo a que el rapero hiciese de la ciudad mediterránea "una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido".

El 7 de abril, el Gobierno británico confirmó la prohibición de entrada al músico, alegando sus reiteradas declaraciones antisemitas en los últimos años, y los organizadores del Wireless Festival, del que iba a ser cabeza de cartel, anunciaron la cancelación del evento previsto del 10 al 12 de julio en Londres.

El rapero estadounidense, de 48 años, se ha proclamado en varias ocasiones simpatizante de Hitler. El año pasado llegó a publicar una canción de apología al dictador, si bien en enero se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

West acaba de iniciar su gira mundial que lo llevará hasta el próximo mes de agosto por estadios de todo el mundo, incluido España, donde previsiblemente actuará en Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo 30 de julio.