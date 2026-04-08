El Reino Unido prohíbe la entrada de Ye (Kanye West) al país y el Wireless Festival se cancela

Las cosas no pintan bien para Ye, antes conocido como Kanye West, tras lo ocurrido en los últimos días con respecto al Wireless Festival, en el cual tenía previsto actuar del 10 al 12 de julio.

Sin embargo, todo ha cambiado con el anuncio de que el Ministerio de Interior del Reino Unido ha retirado su visado para entrar en el país.

"Como resultado, el Wireless Festival se cancela y se emitirán reembolsos a todos los titulares de entradas", han comunicado desde Festival Republic, compañía que gestiona el Wireless Festival.

Y es que en los días previos varios patrocinadores anunciaron que retiraban su vínculo con el festival y algunos políticos y miembros de la comunidad judía habían manifestado su desacuerdo con su presencia.

El posicionamiento del festival

Desde la organización han explicado que, antes de la confirmación de la presencia de YE, consultaron "a múltiples partes interesadas con antelación" y ninguna de ellas comunicó su desacuerdo con la decisión.

Sin embargo, han querido dejar claro su rechazo ante ciertos posicionamientos ideológicos: "El antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos temas han tenido".

Además, han hecho mención al comunicado que lanzó Ye sobre esta polémica unas horas antes, recalcando que el artista se encuentra en un camino de redención.

El comunicado de Ye

Previo al anuncio, Ye declaró su malestar con todo lo que estaba sucediendo, y expresó en una columna del The Wall Street Journal que su intención era "ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música".

A pesar de ello, reconocía que "las palabras no son suficientes" y reconocía que tenía aún que demostrar que había cambiado mediante sus actos.

Por último, indicó que estaba dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía en Reino Unido para escucharles.

¿Por qué le niegan la entrada?

Hay que recordar que esta situación ha ocurrido debido a los comportamientos racistas y antisemitas que Ye ha estado realizando durante los últimos años.

Entre ellos, entre 2024 y 2025, alardeó en varias ocasiones de ser nazi y amar a Hitler e incluso ensalzó el nazismo en su canción Heil Hitler.

Además, apoyó la corriente White Lives Matter, acompañó a Donald Trump en su ascenso al poder y ha atacado verbalmente a varias personalidades a lo largo de su carrera.

Sin embargo, recientemente declaró que todas estas actitudes habían sido provocadas por su trastorno bipolary quería iniciar un camino de redención.